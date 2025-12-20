Americana : Sydney Sweeney au coeur d'un western moderne sur HBO Max

Dans un thriller violent qui brasse héritage culturelle et désillusion américaine, Sydney Sweeney se retrouve prise dans une traque sans merci dans Americana, sur HBO Max.

Dans la lignée du néo-western moderne, Americana mêle thriller et drame criminel autour d'un artefact culturel rare. Écrit et réalisé par Tony Tost, jusqu'à présent seulement scénariste (Damnation, The Terror), le film a connu un parcours atypique : présenté au festival South by Southwest en mars 2023, il est d'abord sorti en salles aux États-Unis en août 2025 et en vidéo à la demande en France en septembre, avant d'atterrir sur HBO Max le 20 décembre 2025.

Produit par Creative Wealth Media Finance et Page Fifty-Four Pictures, Americana a été pensé comme une fable politique sur l'appropriation culturelle et la violence du rêve américain, et tourné dans les grandes plaines du Dakota du Sud.

Le film s'appuie sur un casting éclectique emmenée par Sydney Sweeney (Euphoria), qui incarne une jeune serveuse ambitieuse prise dans une spirale de violence, Paul Walter Hauser (I, Tonya) qui campe un vétéran désabusé, la chanteuse Halsey (MaXXXine), Zahn McClarnon (Fargo) en chef de groupe autochtone ou encore Eric Dane (Grey's Anatomy) dans la peau d'un criminel impitoyable.

Quelle est l'intrigue du film Americana ?

Dans une petite ville du Dakota du Sud, Cal Starr, garçon obsédé par la culture amérindienne, est persuadé d'être la réincarnation de Sitting Bull. Un jour, après avoir acheté un arc et des flèches, il rentre chez lui et découvre que sa sœur aînée, Mandy, a agressé son petit ami violent qui voulait s'enfuir avec une tunique amérindienne d'une valeur de 100.000 dollars. Alors qu'elle prend la fuite, Cal tue Dillon.

Quels acteurs au casting du film Americana ?

Sydney Sweeney : Penny Jo Poplin

Paul Walter Hauser : Lefty Ledbetter

Halsey : Mandy Starr

Zahn McClarnon : Ghost Eye

Eric Dane : Dillon Macintosh

Toby Huss : Pendleton Duvall

Harriet Sansom Harris : Tish

Simon Rex : Roy Lee Dean

Alex Knight : Isaac

Austin Boyce : Brittany Gable

Donald Cerne : Sheriff Cole Pickering

Megan Hensley : Sarah

Christopher Krise : Hiram Bruce Starr

Derek Hinkey : Hank Spears

Où voir le film Americana en streaming ?

Pour regarder Americana, il faut se connecter à Max. La plateforme de streaming propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.