Human specimens: un thriller psychologique japonais sur Prime Video

Dans une fiction troublante qui traite des dérives technologiques, Prime Video explore les zones grises de la recherche médicale dans Human Specimens.

Dans un paysage audiovisuel saturé de récits dystopiques, Human Specimens se distingue par une approche presque clinique en interrogeant la frontière entre progrès et transgression, dans la lignée de Black Mirror ou de certains films de David Cronenberg.

Adaptée du roman de Kanae Minato, l'une des auteures de romans policiers les plus célèbres du Japon, connue pour son best-seller international Confessions (adapté au cinéma et récompensé par un Oscar), ce récit sombre suit un professeur spécialisé dans l'étude des papillons, qui avoue avoir transformé six jeunes garçons, dont son propre fils, en " spécimens humains ". Disponible depuis le 18 décembre sur Prime Video, la série est réalisée par Ryuichi Hiroki, cinéaste reconnu pour ses films Vibrator ou 800 Two Lap Runners.

La série repose sur un duo d'acteurs de tout premier plan. Hidetoshi Nishijima, auréolé du succès international de Drive My Car (Oscar du meilleur film international), incarne le professeur Shiro Sakaki. Face à lui, Somegoro Ichikawa, vu au cinéma dans Kabei: notre mère et 13 assassins, prête ses traits à Itaru. Autour de ce duo central gravite une distribution solide issue du meilleur du cinéma et de la télévision japonaise. Rie Miyazawa, actrice vue dans To the Ends of the Earth, Aoi Ito, remarquée dans Over the Town, Jyutaro Yamanaka (First Love, The Naked Director), Kurosaki Kodai, aperçu dans Tokyo Vice et Leo Matsumoto, vu dans Alice in Borderland.

Quelle est l'intrigue de la série Human Specimens ?

Dans un futur proche, un programme de recherche ultra-confidentiel recrute des volontaires pour participer à des expérimentations médicales censées révolutionner la médecine. Présentés comme des " spécimens humains ", ces sujets deviennent peu à peu prisonniers d'un système opaque.

Quels acteurs au casting de la série Human Specimens ?

Hidetoshi Nishijima : Shirô Sakaki

Somegoro Ichikawa : Itaru Sakaki

Rie Miyazawa : Rumi Ichinose

Aoi Ito : Anna Ichinose

Towa Araki : Toru Shirase

Jyutaro Yamanaka : Hikaru Akabane

Kurosaki Kodai : Sho Ishioka

Leo Matsumoto : Ao Fukazawa

Où voir la série Human Specimens en streaming ?

La série Human Specimens est à regarder en exclusivité sur Prime Video depuis le 18 décembre 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.