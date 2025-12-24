Stranger Things : ce dont il faut se souvenir avant la suite de la saison 5

Trois nouveaux épisodes de Stranger Things sont disponibles sur Netflix le 26 décembre. On vous récapitule les épisodes précédents.

Les vacances de fin d'année 2025 riment avec repos, mais également Stranger Things ! Netflix met en ligne trois nouveaux épisodes de la saison 5 ce vendredi 26 décembre. L'épisode 8, qui sera également le tout dernier de la série, sera proposé aux abonnés de la plateforme de streaming peu de temps après, le 1er janvier 2026. Pour ces deux salves d'épisodes, la mise en ligne est prévue en France pour 2 heures du matin.

Si vous êtes fans de Stranger Things, le début de la saison 5 mis en ligne le 27 novembre sur Netflix doit encore être frais dans votre esprit. Autrement, nous vous proposons tout de même un petit récap succinct ( qui spoile les épisodes 1 à 4) pour appréhender les nouveaux épisodes dans les meilleures conditions.

Le récap de la saison 5 de Stranger Things

Dans les quatre premiers épisodes de la saison 5, Hawkins est sous une quarantaine militaire. Nos héros, eux, traquent Vecna dans le Monde à l'Envers. Au cours de l'une de leurs missions, Hopper reste coincé, et Holly, la petite soeur de Nancy et Mike, est enlevée par un Demogorgon. La bande se met en quête de retrouver la jeune fille et l'ancien shérif.

Onze plonge dans le Monde à l'Envers et retrouve rapidement son père adoptif, blessé. Ils se retrouvent face à un mur qui cache bien des secrets et que la télékinésiste n'arrive pas à traverser. Mais l'armée est à leurs trousses : au cours de leurs recherches, ils découvrent que Huit, la soeur d'Onze que l'on a croisée dans la saison 2, est détenue par l'armée.

En parallèle, le reste de la bande cherche Holly dans le monde réel. Ils découvrent cependant que la jeune fille a été enlevée par Vecna, qui en a après d'autres enfants de son âge. Joyce, Mike, Lucas, Robin et Will cherchent à sauver les prochaines victimes, tandis que Nancy, Jonathan, Steve et Dustin débarquent dans le Monde à l'Envers pour suivre la piste d'un Demogorgon et trouver Holly.

A la fin de ces premiers épisodes, on découvre que Will possède lui aussi des pouvoirs télékinétiques aussi puissants que ceux de Onze (et il s'en sert pour terrasser plusieurs Demogorgons), mais aussi que Max est bien vivante. Coincée dans les souvenirs de Vecna, elle y retrouve la jeune Holly et fomente un plan avec elle pour qu'elles puissent s'échapper.