Stranger Things saison 5 : notez bien la date du prochain épisode, il n'y en aura plus d'autres ensuite

La saison 5 de Stranger Things s'achève très bientôt sur Netflix. Voici la date de l'ultime épisode de la série.

Stranger Things, c'est bientôt fini. Les aventures dans le Monde à l'Envers et la nostalgie des années 1980 s'achèvent sur Netflix à l'issue du huitième épisode de la saison 5. Celui-ci marque la fin de la série phénomène, qui a passionné les abonnés de la plateforme de streaming, qui ont vu la moitié des acteurs passer de l'enfance à l'âge adulte en dix ans.

L'affrontement entre les héros de Hawkins et Vecna touche bientôt à sa fin. L'ultime épisode de la série est mis en ligne sur Netflix à une date symbolique : il sera disponible lors de la soirée du Nouvel An, le 1er janvier 2026 à partir de 2 heures du matin, heure française. Notez que sa durée est celle d'un film, 2h05 environ. De quoi faire ses adieux à Onze, Mike, Will, Lucas, Dustin, Steve, Nancy et le reste de la bande en grandes pompes.

Les plus grands fans pourront dévorer ce dernier épisode avant d'entrer dignement dans la nouvelle année, quand les autres pourront se remettre de leur soirée dès le lendemain en découvrant ce final, qui s'annonce émouvant.

Mais peut-être faites vous partie des abonnés Netflix qui attendent la sortie de l'intégralité d'une saison pour tout binge-watcher d'un coup ? Si c'est le cas, vous pouvez déjà prendre de l'avance : les 7 épisodes de la saison 5 sont disponibles sur la plateforme de streaming.

D'une durée minimale d'une heure chacun, vous pouvez commencer à les regarder dès maintenant pour préparer vos adieux le 1er janvier 2026. Rappelons qu'il est nécessaire d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming pour découvrir la saison 5 de Stranger Things, mais également toutes celles qui précèdent.