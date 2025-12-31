Stranger Things : à partir de quelle heure voir l'épisode final sur Netflix ?

Stranger Things prend fin avec un ultime épisode ce jeudi 1er janvier. Ne manquez pas l'heure de sa diffusion.

Le Monde à l'Envers va très bientôt se refermer (du moins on espère). Après neuf ans de diffusion, Stranger Things arrive à son épilogue. L'ultime épisode, qui vient mettre un terme aux aventures de la bande d'Hawkins, sera le huitième de la saison 5.

La date de mise en ligne est singulière : en effet, l'année 2026 va débuter avec la fin de Stranger Things. Netflix met à disposition le final de la série ce jeudi 1er janvier 2026. Comme le reste de la saison 5, la mise en ligne ne se fera pas au petit matin, mais dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, à 2 heures du matin. De quoi se programmer une soirée de réveillon spécial Stranger Things, ou de récupérer de la fête de la veille avec ce final très attendu.

La fin d'un ère pour Netflix

La fin de Stranger Things marque également la fin de l'une des séries phares de Netflix. La création des frères Duffer est aussi la première grosse série originale de la plateforme. Depuis 2016, l'univers inspiré du jeu de rôles Donjons et Dragons ancré dans les années 1980 passionne les abonnés de Netflix, avec des saisons régulièrement dans le top 10 hebdomadaire de la plateforme de streaming qui créent à chaque fois l'engouement.

Les chiffres sont dingues : Stranger Things s'achève au bout de 5 saisons, 42 épisodes (dont certains ont l'envergure et l'ampleur de films) et près de 43 heures de visionnage. A date, la saison 4 reste la troisième série anglophone qui a réalisé le meilleur démarrage sur la plateforme de streaming, avec 140,7 millions de vues. La fin de la série marque un vrai tournant pour Netflix.

Stranger Things a également lancé la carrière de jeunes acteurs désormais bien connus. La principale reste Millie Bobby Brown (Onze) qui poursuit son règne sur Netflix avec Enola Holmes ou La Demoiselle et le dragon, et dont l'actualité intéresse régulièrement les magazines peoples. Sadie Sink, interprète de Max, est également l'une des stars révélées par le programme : on la retrouve bientôt à l'affiche de Spider-Man : Brand New Day.

Finn Wolfhard (S.O.S. Fantômes), Joe Kerry (Fargo, Free Guy), Maya Hawke (Vice-Versa 2, Hunger Games : lever de soleil sur la moisson) et David Harbour (Thunderbolts*) sont d'autres personnalités révélées par le programme qui multiplient les projets depuis.