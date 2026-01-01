Stranger Things : ce n'est pas vraiment fini, les personnages sont bientôt de retour sur Netflix

Le dernier épisode de Stranger Things a été mis en ligne sur Netflix le 1er janvier 2026. Mais ce n'est pas la fin de l'univers.

Clap de fin pour les acteurs de Stranger Things. La série de science-fiction phénomène, lancée le 15 juillet 2026, est désormais terminée. Netflix a mis en ligne le dernier épisode de la saison 5, qui est également la fin de la série, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, à 2 heures du matin. D'une durée de 2h05 (un vrai film !), cet épisode vient offrir une conclusion aux personnages que l'on côtoie depuis 10 ans dans l'affrontement final contre Vecna.

Si les acteurs font leurs adieux et que l'intrigue lancée il y a presque 10 ans prend fin, cela ne veut pas dire que c'est totalement terminé pour Stranger Things. Une série dérivée verra bientôt le jour sur la plateforme de streaming. Les frères Duffer, créateur du programme originel, sont présents la production avec Shawn Levy, mais c'est Eric Robles qui officie dans le rôle du showrunner. Il s'est d'ailleurs vu offrir une liberté créative totale pour ce nouveau programme.

Concrètement, cette série s'intitule Stranger Things : Chroniques de 1985. Il s'agit d'un spin-off qui, comme son titre l'indique, se déroule entre les événements de la deuxième et de la troisième saison. Onze, Mike, Will, Lucas, Dustin et Max seront de retour pour affronter de nouveaux monstres du Monde à l'envers, et résoudre un mystère paranormal. En revanche, les acteurs de la série ne sont pas de retour, car il s'agit d'une série d'animation qui aura l'aspect des cartoons des années 1980 ! Les comédiens ne prêtent pas non plus leur voix dans ce programme, qui sera incarné vocalement par de nouveaux acteurs.

Les frères Duffer travaillent sur un spin-off en live action

Pour l'heure, on ne sait pas à quelle date sera diffusée cette série, si ce n'est qu'elle est programmée pour 2026 sur Netflix. Il s'agit, à date, du seul projet officiel confirmé après la fin de la série principale.

On sait également que les frères Duffer travaillent sur un spin-off en live action, qui serait actuellement en développement sur Netflix. Il ne s'agit toutefois pas d'une suite avec les mêmes personnages principaux, et l'intrigue ne se déroulera pas à Hawkins. Elle devrait se présenter comme une histoire autonome qui se déroule dans le même univers. Aucune date de production, de casting ou de sortie n'a encore été annoncée.

En parallèle de ces projets, l'univers de Stranger Things continue de grandir dans des romans et comics disponibles en librairie, tandis que la pièce de théâtre Stranger Things : The First Shadow (prequel théâtral centré sur Henry Creel/Vecna et la jeunesse de Jim Hopper et Joyce) continue d'être jouée à Broadway et Londres.