A very royal scandal : une série HBO Max sur l'interview ratée du Prince Andrew

Cette mini-série britannique de trois épisodes revient sur l'interview ratée du Prince Andrew sur ses liens avec Epstein.

A very Royal Scandal est une mini-série en trois épisodes qui revient sur la tristement célèbre interview en 2019 du Prince Andrew durant laquelle il s'est expliqué sur ses relations avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein. Cette interview, qui était censée permettre au prince de redorer son blason, va au contraire entrainer sa chute. Cet événement qui a choqué le peuple britannique est déjà abordé dans plusieurs films, comme par exemple Scoop avec Gillian Anderson dans le rôle de la journaliste Emily Maitlis et Rufus Sewell dans le rôle du prince Andrew.

Les frasques de la monarchie fascinent depuis toujours, jusque dans ses déboires les plus sordides. Après The Crown, la série événement Netflix, les séries d'anthologie Very Scandal reviennent sur des événements so Shocking avec A Very English Scandal sortie en 2018 qui s'attaque à un scandale de chantage sexuel à la fin des années 1960 et A very British Scandal sorti en 2021, qui relate un scandale aristocratique des années 1970. A Very Royal Scandal a rejoint ces contenus en streaming depuis le 22 décembre 2025.

Quelle intrigue pour A Very Royal Scandal ?

En 2019, trois mois après le décès de Jeffrey Epstein, le Prince Andrew de Winsor accepte une interview de la BBC pour lever les soupçons à son égard. Malgré le respect et l'intégrité de la journaliste Emily Mailis, chargée de l'interroger sans complaisance mais sans l'accabler, c'est un fiasco. Pire, Andrew semble confirmer malgré lui tous les soupçons à son égard. Sans empathie ni remords, il creuse sa tombe en direct. Il sera ensuite destitué de son titre.

Quels acteurs au casting pour A Very Royal Scandal ?

Ruth Wilson : Emily Maitlis

Emily Maitlis Michael Sheen : Prince Andrew, Duke of York

Prince Andrew, Duke of York Alex Jennings : Sir Edward Young

Sir Edward Young Joanna Scanlan : Amanda Thirsk

Amanda Thirsk Éanna Hardwicke : Stewart Maclean

Stewart Maclean Lydia Leonard : Esme Wren

Esme Wren Honor Swinton Byrne : Princess Beatrice

Princess Beatrice Sofia Oxenham : Princess Eugenie

Princess Eugenie Claire Rushbrook : Sarah, Duchess of York

Sarah, Duchess of York Clare Calbraith : Sam McAlister

Sam McAlister Robert Neumark Jones : Jason Stein

Jason Stein John Hopkins : Jeffrey Epstein

Où découvrir A very Royal Scandal en streaming ?

La mini-série A Very Royal Scandal est disponible sur la plateforme de streaming HBO Max depuis le 22 décembre 2025. Ces trois épisodes sont pensés comme des SpinOff des séries A very English Scandal et A Very British Scandal, respectivement diffusés en 2018 et 2021 et tous deux disponibles sur la plateforme HBO Max. Pour les découvrir vous pouvez vous abonner au service de streaming dès 7,99 euros par mois.