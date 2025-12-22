Sicilia Express : les humoristes Ficarra et Picone passent un Noël décalé sur Netflix

Le duo comique italien monte à bord du train Sicilia Express, une mini-série drôle et un peu fantastique à découvrir sur Netflix.

Après le succès de leurs précédentes collaborations, le tandem comique sicilien Ficarra & Picone revient pour une mini-série originale et festive avec Sicilia Express, disponible sur Netflix depuis le 22 décembre 2025. Ecrite, réalisée et portée à l'écran par les deux humoristes, avec différentes collaborations, elle mélange comédie populaire et éléments fantastiques, tout en offrant une réflexion contemporaine sur la mobilité et le lien familial.

Composée de cinq épisodes, la série suit deux amis infirmiers vivant à Milan, qui découvre un portail magique dans une poubelle, leur permettant de se téléporter chez leurs familles en Sicile. Cette mini-série est portée par Salvatore Ficarra et Valentino Picone, déjà réunis dans La stranezza, Coincés ! Ou encore The Illusion. Ils sont entourée de l'humoriste Katia Follesa, Barbara Tabita (Hidden Identity), Massimilio Tortora (Romanzo criminale) et Jerry Cala (Sapore di mare). Cette distribution populaire est complétée par Giorgio Tirabassi (Il grande salto) et Enrico Bertolino (Incontri proibiti).

Quelle est l'intrigue de la série Sicilia Express ?

À quelques jours de Noël, Salvo et Valentino, deux infirmiers originaires de Sicile mais basés à Milan, jonglent maladroitement entre leurs responsabilités au travail et leurs familles restées sur l'île. Leur quotidien déjà complexe est bouleversé lorsqu'ils découvrent, par hasard, un portail magique, caché dans une poubelle, qui les transporte d'un lieu à l'autre en un instant. Enthousiastes au début, ils réalisent rapidement que cette découverte fantastique ne résout pas tous leurs problèmes… et pourrait même en créer de nouveaux.

Quels acteurs au casting de la série Sicilia Express ?

Alessia Spinelli : Luisa

Giovanna Criscuolo : Giovanna

Angelo Pisani : Andrea

Salvatore Ficarra : Salvo

Valentino Picone : Valentino

Katia Follesa : Claudia

Barbara Tabita : Maria Teresa

Sergio Vastano : Sergio Perrone

Enrico Bertolino : Enrico

Angelo Tosto : Giacalone

Massimiliano Tortora : Premier ministre

Où voir la série Sicilia Express en streaming ?

Pour regarder la série Sicilia Express, il faut se connecter à Netflix depuis le 22 décembre 2025. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).