Maxima : le destin d'une reine moderne sur HBO Max

Plongée dans la monarchie néerlandaise avec l'histoire de la reine Maxima, sur HBO Max.

Née de la volonté de raconter une trajectoire hors du commun, Maxima est une série biographique néerlandaise qui revisite avec sensibilité l'histoire de Maxima Zorreguieta, devenue reine consort des Pays-Bas. Inspirée du livre Maxima Zorreguieta, Madre Patria de la journaliste Marcia Luyten, la production explore le parcours d'une jeune femme argentine confrontée à une vie passée sous le regard des institutions royales et du public. Avec une écriture intime et nuancée, elle restitue les doutes et les aspirations d'une des figures royales les plus médiatisées d'Europe. Le tournage des six épisodes s'est déroulé dans plusieurs pays, notamment aux Pays-Bas, en Espagne et en Argentine, pour restituer fidèlement les lieux marquants du destin de Maxima.

Le rôle central est tenu par Delfina Chaves (La Casa Del Mar), qui incarne Maxima Zorreguieta. À ses côtés, Martijn Lakemeier (Tout là-haut) joue Willem-Alexander, futur roi des Pays-Bas, tandis que Valeria Alonso interprète Maria Pame, présence significative dans la vie de Maxima. L'acteur Sebastian Koch (La Vie des autres, Opération Walkyrie) rejoint la distribution dans le rôle de Claus von Amsberg. Autour d'eux, des comédiens comme Elsie de Brauw (Sonate pour Roos), Daniel Freire (The Mudboy) ou Ivan Lapadula (A travers ma fenêtre 2) enrichissent la galerie des figures royales et familiales.

Quelle est l'intrigue de la série Maxima ?

Née en Argentine, Maxima Zorreguieta rencontre le prince héritier Willem-Alexander à Séville en 1999. Lorsque leur relation devient publique, c'est tout un pays qui s'interroge : la carrière politique controversée du père de Maxima, liée au régime dictatorial de Videla en Argentine, déclenche un débat intense au sein de la société néerlandaise.

Quels acteurs au casting de la série Maxima ?

Delfina Chaves : Maxima Zorreguieta

Martijn Lakemeier : Prince Willem-Alexander

Sebastian Koch : Claus von Amsberg

Elsie de Brauw : Queen Beatrix

Daniel Freire : Jorge Zorreguieta

Valeria Alonso : Maria del Carmen Cerruti

Ivan Lapadula : Tiziano Iachetti

Sebastien Corona : Philippe Laffont

Où voir la série Maxima en streaming ?

Pour regarder Maxima, il faut se connecter à Max depuis le 27 décembre 2025. Pour voir accès à la plateforme de streaming qui propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.