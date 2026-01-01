Ne t'enfuis plus : de quoi parle la série adaptée du roman d'Harlan Coben sur Netflix ?

Un père dans la quête désespérée de sa fille dans Ne t'enfuis plus, nouvelle série adaptée d'un roman de l'auteur à succès, sur Netflix.

Ses romans sont une matière inépuisable pour les sociétés de production audiovisuelle. Harlan Coben a en effet écrit beaucoup de romans qui ont intéressé le cinéma, la télévision et les plateformes. Prochain en date, Ne t'enfuis plus, devenu une mini-série britannique en huit épisodes adaptée du roman paru en 2019. La série, portée par une ambiance familiale troublante et des décors du nord de l'Angleterre (Manchester, Liverpool, Saddleworth Moor), suit la tradition des récits de Coben : un mystère domestique qui se transforme en enquête dangereuse, où chaque secret a un prix et chaque vérité peut faire imploser une famille

Pour donner corps à ce thriller familial aux multiples ramifications, Ne t'enfuis plus s'appuie sur un casting britannique solide. James Nesbitt, déjà rompu aux rôles de pères tourmentés dans The Missing et Bloodlands, incarne Simon Greene. À ses côtés, Minnie Driver (Sleepers, Will Hunting) joue Ingrid, une mère confrontée à l'effondrement de son foyer et aux zones d'ombre de son couple. Ellie de Lange (Le serpent) prête une fragilité inquiétante à Paige, la fille fugueuse. La série peut également compter sur Ruth Jones (Gavin & Stacey), Alfred Enoch (How to Get Away with Murder). Autour d'eux, Lucian Msamati (Gangs of London) ou encore Finty Williams (The Crown).

Quelle est l'intrigue de la série Ne t'enfuis plus ?

Simon menait la vie parfaite : une épouse, des enfants aimants, un super boulot et une belle maison. Mais lorsque sa fille aînée fugue, tout s'effondre. Il la retrouve toxicomane dans un parc de la ville et essaie de la ramener à la maison. Mais elle s'échappe de nouveau, relançant une spirale de violence et de mensonges. La quête de Simon pour retrouver Paige l'entraîne dans un monde clandestin dangereux, révélant des zones d'ombre de sa famille et de lui-même.

Qui est au casting de la série Ne t'enfuis plus en streaming ?

James Nesbitt : Simon Greene

Ruth Jones : Elena Ravenscroft

Minnie Driver : Ingrid Greene

Alfred Enoch : Isaac Fagbenle

Lucian Msamati : Cornelius Faber

Jonathan Pointing : Ash

Ellie de Lange : Paige Greene

Adrian Greensmith : Sam Greene

Ellie Henry : Anya Greene

Tracy-Ann Oberman : Jessica Kinberg

Annette Badland : Lou

Ingrid Oliver : Yvonne

Maeve Courtier-Lilley : Dee Dee

Où voir la série Ne t'enfuis plus ?

La série Ne t'enfuis plus est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 1er janvier 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).