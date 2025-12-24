Goodbye June : de quoi parle cette comédie dramatique réalisée par Kate Winslet ?

Cette comédie dramatique réalisée par Kate Winslet suit les derniers moments d'une mère de famille, sur Netflix depuis le 24 décembre 2025.

Goodbye June est une comédie dramatique américaine produite et réalisée par Kate Winslet (Titanic). Pour son premier long métrage derrière (et devant) la caméra, l'actrice britannique oscarisée aborde un sujet universel : les relations familiales. Pour incarner une famille dysfonctionnelle confrontée à un deuil imminent, Kate Winslet a choisi des acteurs dont la réputation n'est plus à faire comme Tony Collette (Hérédité, Little Miss Sunshine), Helen Mirren (The Queen) ou Johnny Flynn (Emma., Ripley).

Cette comédie dramatique a d'abord bénéficié d'une sortie dans quelques salles en Angleterre et aux US le 12 décembre 2025. Elle est diffusé sur Netflix depuis le 24 décembre 2025. Good Bye June vient rejoindre les autres films consacrés au sujet diffusés par le géant de la VOD comme Tigertail ou L'arbre de sang.

Quelle est l'intrigue de Goodbye June ?

Comment passe-t-on son dernier Noël ? C'est la question à laquelle est confrontée June. Malade, elle sait désormais que la fin est proche. Et la réponse, est rassurante : comme d'habitude. Entre conflits et non dit, ses enfants se disputent, se réconcilient et se préparent au deuil, veillés par une June qui n'a rien perdu de sa verve ni de son humour grinçant. Pourra-t-elle partir en sachant qu'elle laisse derrière sa tribue unie ? Elle va en tous cas tout faire pour, sans compromis.

Quels sont les acteurs au casting de Goodbye June ?

Kate Winslet : Julia

Helen Mirren : June

Andrea Riseborough : Molly

Timothy Spall : Bernie

Johnny Flynn : Connor

Toni Collette : Helen

Où découvrir Goodbye June en streaming ?

Le film Goodbye June est disponible en streaming depuis le 24 décembre sur la plateforme Netflix. Pour découvrir cette comédie dramatique sur la famille, réalisée et interprétée (entre autres) par Kate Winslet vous pouvez vous abonner au service de vidéo à la demande du géant Netflix à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère mais avec publicités. D'autres offres à 14,99 euros par mois et 21,99 euros par mois existent, plus chères mais sans pub.