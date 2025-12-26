Roofman : l'incroyable histoire vraie du braqueur couvreur avec Channing Tatum sur Prime Video

Ce film avec Channing Tatum et Kirsten Dunst s'inspire de l'histoire vraie d'une évasion haute en couleurs, sur Prime Video depuis le 26 décembre 2025.

Roofman est un film américain réalisé par Derek Cianfrance (I know this much is true) qui raconte l'histoire absolument dingue, mais vraie, de Jeffrey Manchester, un braqueur qui s'échappe de prison pour se cacher dans un magasin de jouets. Dans le rôle de Jeffrey Manchester, on retrouve Channing Tatum (Magic Mike, Le secret de la cité perdue, Foxcatcher), alors que Kirsten Dunst (Civil War, Marie Antoinette) incarne une employée du magasin, dont Jeffrey va tomber amoureux.

Ce biopic haut en couleurs a été présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto, où il a été acclamé par la critique. Disponible en salles aux Etats-Unis depuis le 20 novembre, Roofman a également provoqué l'engouement du public. Il est désormais disponible en France uniquement en streaming sur Prime Video depuis le 26 décembre 2025

Quelle est l'intrigue de Roofman ?

Jeffrey Manchester est un ancien militaire en galères. Alors qu'il peine à subvenir aux besoins de ses enfants, il décide de braquer des MacDonald, avec une technique très spéciale : il creuse des trous dans le toit, ce qui lui vaut le surnom de Roofman (le couvreur). Attrapé par la police, Jeffrey parvient pourtant à s'enfuir de prison et se réfugie dans un magasin de jouets. Il rencontre alors Leigh, dont il tombe amoureux. Cela pourrait être le début d'un conte de fées et la rédemption tant attendue pour Jeffrey, mais celui-ci décide de tenter sa chance avec un dernier braquage qui pourrait lui coûter son idylle et le renvoyer en prison pour de bon.

Quels acteurs figurent au casting de Roofman ?

Channing Tatum : Jeffrey Manchester

Où découvrir Roofman en streaming ?

Le film Roofman est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 26 décembre 2025. Depuis sa lancée en 2016, le service de streaming du géant Amazon propose de nombreux films, dont Foxcatcher ou Le secret de la cité perdue avec Channing Tatum. Comme Roofman, vous pouvez découvrir ces films en vous abonnant à Amazon dès 6,99 euros par mois.