Stranger Things 5 : les fans n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les réseaux sociaux à propos de la partie 2

La partie 2 de Stranger Things saison 5 est arrivée sur Netflix le 26 décembre prochain. Depuis, les réactions des internautes se multiplient et ils sont divisés.

La saison 5 de Stranger Things sera la dernière. Si la série est déjà culte, Netflix n'a pas dit son dernier mot. En effet, une ultime partie arrivera sur la plateforme de streaming le 31 décembre prochain et sera intitulée "Le Monde à l'endroit". Un joli cadeau de Nouvel An pour les abonnés. En attendant, la partie 2 de la saison 5, composée de trois épisodes d'un peu plus d'une heure chacun, suscite les débats, notamment sur les réseaux sociaux.

La série, diffusée pour la première fois en 2016, il y a presque dix ans, a rassemblé beaucoup de fans. Plus de 59,6 millions de vues ont été enregistrées lors des trois premiers jours de diffusion de la partie 1 de la saison 5, un record historique pour un démarrage de série anglophone sur Netflix. Et depuis le 26 décembre, c'est un nouveau record pour Netflix qui est établi avec 1,2 milliard de vues. Comme l'explique Le Figaro, ces chiffres dépassent ceux faits par la série Mercredi de Tim Burton et ceux de la série sud-coréenne, Squid Game.

Des fans mitigés

Si les fans de la série étaient largement au rendez-vous pour la première et la deuxième partie, sur les réseaux sociaux les avis sont plus divisés. Il y a bien sûr les fans incontestables de la série qui les replonge dans l'atmosphère des années 1980 : Des "Merci pour tout Stranger Things" au "Stranger Things est la meilleure série, c'est une dinguerie" en passant par les "Pas mal"...

De l'autre côté de l'upside down, certains spectateurs n'étaient pas vraiment emballés par cette nouvelle saison. Plusieurs internautes ont ainsi été déçus par les nouveaux épisodes. Ils reprochent parfois à la série des incohérences : "J'ai adoré parce que c'est Stranger Things mais objectivement il y a des problèmes [...] J'espère que la fin sera à la hauteur". Un autre n'hésite pas à dire que "La saison 5 est la pire saison de Stranger Things".

Quoi qu'il en soit, si la fin de Stranger Things est imminente, la série n'a pas fini de faire entendre parler d'elle. L'ultime partie provoque déjà beaucoup de questions et de théories, comme l'explique Allociné. Parmi les interrogations, celle tant redoutée de l'identité du personnage majeur qui va mourir. En effet, la mort d'un des principaux personnages a été annoncée avant le lancement de la saison 5. Les frères Duffer, showrunners de Stranger Things, ont promis un final à haute dose émotionnelle... Une annonce qui laisse à penser que le pire est à venir.