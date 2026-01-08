Girl Taken : un thriller psychologique autour de l'enlèvement d'une ado sur Paramount+

Une disparition mystérieuse et des secrets bien gardés, tout est dans la série "Girl Taken", sur Paramount+ le 8 janvier 2026.

Paramount++ ouvre l'année avec Girl Taken, une série dramatique à suspense centrée sur une affaire de disparition qui va rapidement dépasser le simple fait divers. Adaptée d'un livre de Hollie Overton intitulé Baby Doll, la série, qui compte six épisodes, est diffusée depuis le 8 janvier 2026 sur la plateforme de streaming.

Produite par Clapperboard Studios, cette adaptation est signée David Turpin (The Cuckoo), Suzanne Cowie (Good Ship Murder) et Nessah Muthy (Grantchester). Derrière la caméra : Laura Way (Maxine) et Bindu de Stoppani (Silent Witness).

Dans ce casting britannique, l'adolescente disparue et sa jumelle sont jouées par Tallulah Evans (Forsyte Saga, My Fault : London) et Delphi Evans tandis qu'Alfie Allen (Theon Greyjoy dans Game of Thrones) prend les traits d'un professeur étroitement lié à la disparition. La distribution est complétée par Jill Halfpenny (The Cuckoo, After the Flood), Vikash Bhai (Limbo, Virdee) et Levi Brown (This Town).

Quelle est l'intrigue de la série Girl Taken ?

Lucie, une ado sans histoire, disparaît brutalement dans des circonstances qui laissent l'enquête sans piste solide. L'affaire finit par être classée, laissant derrière elle une famille brisée et une sœur jumelle survivante condamné à grandir avec une absence impossible à combler. Mais plusieurs années plus tard, la réapparition de la jeune femme relance les interrogations et fait ressurgir des zones d'ombre jamais élucidées.

Qui est au casting de la série Girl Taken ?

Alfie Allen : Rick Hansen

Jill Halfpenny : Eve Riser

Tallulah Evans : Lily Riser

Delphi Evans : Abby Riser

Vikash Bhai : Detective Sergent Tommy Shah

Niamh Walsh : Zoe Hansen

Levi Brown : Wes Bartlett

Victoria Ekanoye : DC Rachel Brenton

Holly Atkins : Melanie

Où voir la série Girl Taken en streaming ?

Vous pouvez visionner la série Girl Taken en exclusivité sur Paramount+ depuis le 8 janvier 2026. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement soit directement à la plateforme de streaming pour un forfait de 7,99 euros par mois, soit via un partenaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant avec le pack Ciné/Séries à 29,99 euros en abonnement mensuel ou de 24 mois.