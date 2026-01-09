People we meet on vacation : la romance littéraire à succès est adaptée en film pour Netflix

L'adaptation de la comédie romantique signée de la reine du genre, Emily Henry, arrive sur Netflix.

Pour les adeptes de rom-com modernes, People We Meet on Vacation promet une bouffée d'air frais avec un scénario au cordeau, de l'humour à l'émotion, le tout baigné dans des paysages de rêve. Adaptée du best-seller international d'Emily Henry (2 millions d'exemplaires vendus aux Etats-Unis), le film est produit par Netflix en collaboration avec Temple Hill Entertainment (la société qui a entre autres produit la saga Twilight) et 3000 Pictures.

Il sort le 9 janvier 2025 sur la plateforme. La réalisation a été confiée à Brett Haley (Tous nos jours parfaits, Hearts Beat Loud) et le scénario signé par Yulin Kuang, pour mettre en forme ce récit de retrouvailles improbables, dont le ton n'est pas loin d'un Quand Harry rencontre Sally. Tournée entre autres à La Nouvelle-Orléans et en Espagne, le film explore les zones grises de l'amitié et de l'amour.

Pour incarner le duo, le film mise sur Emily Bader (My Lady Jane) et Tom Blyth (Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur). Autour d'eux gravitent Sarah Catherine Hook (The White Lotus), Jameela Jamil (The Good Place), Lukas Gage (You), Miles Heizer (13 Reasons Why) ou encore Lucien Laviscount (Emily in Paris).

Quelle est l'intrigue du film People we meet in vacation ?

Tous les étés pendant dix ans, la fantasque Poppy et le sage Alex sont partie en voyage à l'aventure. Après quelques années de silence, le hasard les réunit de nouveau et les force à affronter des sentiments inavoués.

Qui est au casting du film People we meet in vacation ?

Tom Blyth : Alex

Emily Bader : Poppy

Lukas Gage : Buck

Alan Ruck : Jimmy

Molly Shannon : Wanda

Miles Heizer : David

Tommy Do : Nam

Alice Lee : Rachel

Sarah Catherine Hook : Sarah

Jameela Jamil : Swapna Bakshi-Highsmith

Lucien Laviscount : Trey

Spencer Neville : Julian

Ian Porter : Ed Nilsen

Madelein Akua : Daisy

Bethany Anne Lind : Stacey

Où voir le film People we meet in vacation en streaming ?

Le film People we meet in vacation est à regarder en exclusivité sur Netflix depuis le 9 janvier 2025. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).