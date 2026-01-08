Beast Games : la compétition revient pour une saison deux encore plus extrême sur Prime Video

"Beast Games" est une compétition de survie qui réunit près de 200 participants qui vont tenter de remporter 5 millions de dollars. La saison 2 est disponible sur Prime Video en streaming depuis le 7 janvier 2026

Beast Games est un jeu télévisé de compétition qui combine sport et compétence de survies. La série est inspirée et présentée par le Youtubeur Mr Beast, Youtubeur aux 450 millions d'abonnés. Il en détient d'ailleurs le record. Et puisqu'on parle de records, sa chaîne est connue pour ses défis à la fois absurdes et divertissants qui poussent les limites.

Ces contenus extrêmes sont ultra-tendances sur les réseaux. Et la plateforme Prime Video a bien compris qu'elle tenait une occasion à ne laisser passer sous aucun prétexte. La première saison de Beast Games a annoncé la couleur avec la cagnotte la plus élevée de l'histoire des jeux télévisés : 5 millions de dollars.

Diffusée depuis décembre 2024, elle réunissait 1000 participants, pour n'en garder plus qu'un : Jeff Allen. La saison 2 de Beast Games est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 7 janvier 2026, diffusé au rythme de trois, puis d'un, épisode par semaine.

Quelles nouveautés pour la saison 2 de Beasts Games ?

Si vous pensiez que la saison 1 avait tué le Beast Games, vous n'aviez rien vu. Pour la deuxième saison, Mr Beast et son équipe ont prévu des épreuves toujours plus extrêmes et le jackpot de 5 millions. Mais ce n'est pas tout. Les fans du show le savent, avec Beast Games, ce n'est jamais suffisant. Cette fois-ci, le jeux réuni "seulement" 200 participants, divisés en deux équipes. D'un côté, on trouve les stratèges, pas franchement costauds mais qui en ont plein le cerveau. De l'autre côté, on retrouve les athlètes tout en muscles. Alors qui va gagner ? Un strong one ou un smart one ?

Le Youtubeur Mr Beast n'est pas seulement un casse coup un peu sadique, c'est avant tout un petit génie de la communication. La saison 2 est diffusée sur 240 territoires, mais chaque sortie est taillée sur mesure en fonction du pays. Et pour être certain que tout le monde en parle, Mr Beast a convié de nombreux influenceurs comme Furious Jumper et Unchained Off.

Où visionner Beast Games en streaming ?

La saison 1 de la compétition de survie Beast Games est diffusée sur la plateforme de streaming Prime Video depuis le 19 décembre 2024. La deuxième saison est diffusée depuis le 7 janvier 2026, à raison de trois épisodes ce jour-là, puis un épisode par semaine. Les fans de ce genre de shows trouveront leur bonheur sur la plateforme puisqu'elle diffuse aussi Race to survive et Le choc des légendes . Vous pouvez souscrire à Prime Video à partir de 6,99 euros par mois.