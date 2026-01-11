Industry : la série financière culte fait son retour pour une saison 4 sur HBO Max

Retour toujours plus féroce dans les arcanes de la finance mondiale avec Industry et sa saison 4, sur HBO Max.

Forte d'un succès critique devenu quasi unanime, Industry fait son retour avec une saison 4 très attendue. La série dramatique HBO Original, créée par Mickey Down et Konrad Kay, est diffusée à partir de lundi 12 janvier sur HBO Max, à raison d'un épisode par semaine, jusqu'au final programmé le 2 mars.

Auréolée d'une nomination aux Critics Choice Awards 2025 pour sa saison 3, Industry s'est imposée comme l'une des séries majeures de ces dernières années, saluée aussi bien par The New Yorker, TIME, GQ que par le New York Times ou Vanity Fair, qui louent son écriture incisive, son intensité dramatique et son regard sans concession sur le monde de la finance. Produite par Bad Wolf (Dope Girls, His Dark Materials) pour HBO et la BBC, la série réunit une nouvelle fois aux commandes les deux scénaristes à l'origine de la série, épaulés à la réalisation par Michelle Savill (Sex Education) et Luke Snellin (Un jour), pour une quatrième saison de 8 épisodes placée sous le signe de la montée en puissance et des jeux de domination.

Le casting de la saison 4 mêle retours de visages familiers et nouvelles recrues. Au centre de l'intrigue restent Myha'la Herrold mais aussi Marisa Abela et Kit Harington. Les nouveaux venus sont Max Minghella (The Handmaid's Tale), Kiernan Shipka (Mad Men), Toheeb Jimoh (Ted Lasso), Charlie Heaton (Stranger Things) ou encore Kal Penn (Designated Survivor).

Quelle est l'intrigue de la série Industry ?

Menant la vie dont elles rêvaient après leurs études à Pierpoint, Harper et Yasmin se retrouvent entraînées dans un jeu du chat et de la souris lorsque'une start-up fintech à succès débarque à Londres. Tandis que Yasmin tente de gérer sa relation avec le fondateur, Sir Henry Muck, et qu'Harper est attirée par l'énigmatique cadre dirigeant Whitney Halberstram, leur amitié déjà fragile s'embrase sous la pression de l'argent, du pouvoir et de la soif de réussite.

Qui est au casting de la série Industry ?

Myha'la Herrold : Harper Stern

Marisa Abela : Yasmin Kara-Hanani

Ken Leung : Eric Tao

Sagar Radia : Rishi Ramdani

Kit Harington : Henry Muck

Max Minghella : Whitney Halberstram

Miriam Petche : Sweetpea Golightly

Conor Mac Neill : Kenny Kilbane

Indy Lewis : Venetia Berens

Adam Levy : Charles Hanani

Sarah Parish : Nicole Craig

Sarah Goldberg : Petra Koenig

Kiernan Shipka : Haley Clay

Jack Farthing : Edward Smith

Où voir la série Industry en streaming ?

Pour regarder les quatre saisons de la série Industry, il faut se connecter à Max le 12 janvier 2026. Pour voir accès à la plateforme de streaming qui propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.