Pour le meilleur et à l'aveugle : trois candidats attaquent la télé-réalité de Netflix

Trois candidats de la version française de "Love is Blind" dénoncent des "traitements inhumains ou dégradants" pendant le tournage et ont saisi le conseil des prud'hommes.

Trois candidats de Pour le meilleur et à l'aveugle, version française de Love is Blind, ont saisi les prud'hommes pour dénoncer la manière dont s'est déroulé le tournage de la télé-réalité française, nous apprend Le Monde ce vendredi 9 janvier. Jonathan D., Benjamin J. et David O., ont dénoncé auprès du conseil des prud'hommes de Nanterre des "traitements inhumains ou dégradants" qui se seraient produits durant le tournage et réclament chacun 200 000 euros de dommages et intérêts.

Diffusée depuis le 10 septembre 2025 sur Netflix, cette émission de téléréalité, produite par la filiale française du groupe britannique ITV, met en scène des célibataires qui se rencontrent pour la première fois sans jamais se voir dans des capsules séparées par des murs. Ils doivent décider ensuite de se fiancer après avoir échangé mais sans jamais s'être vu physiquement. Une fois cette étape passée, les couples partent en voyage, habitent ensemble, avant de confirmer ou non le mariage.

Les trois candidats, dont un seul est allé jusqu'aux fiançailles filmées avec la candidate Cynthia (qui s'est terminé à grands cris lors du voyage de lune de miel), reprochent à la production de les avoir isolé du monde extérieur ou des autres participants, mais également d'avoir entravé leur liberté de mouvement et d'expression. C'est la première partie de l'émission (les fameuses "capsules"), tournée en Suède du 24 octobre au 4 novembre 2024, qui font l'objet de leur plainte. Ils disent que ce tournage a porté atteinte à leur "santé physique et équilibre mental", mais aussi à leur "dignité" et leur "considération".

Les trois candidats demandent également l'annulation d'une clause spécifique du contrat, qui entrainerait le retrait de toutes les images les concernant si cette demande était approuvée par le conseil des prud'hommes. Netflix et ITV Studios France n'a pas réagi aux sollicitations du Monde. Des audiences sont déjà programmées les 9 février et 28 mai prochain.