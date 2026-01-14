The Fix : un récit futuriste à couper le souffle sur Paramount+

Imaginez une société où l'air même n'est plus un bien commun : atmosphère oppressante dans le film The Fix, sur Paramount+.

Quand respirer n'est plus un droit mais un enjeu de survie : le film The Fix débarque sur Paramount++ ce 15 janvier 2026. Il s'agit d'un récit futuriste engagé, avec une héroïne se battant contre une corporation surpuissante qui a pris le contrôle de la Terre. Réalisé par Kelsey Egan, déjà remarquée pour le film de science-fiction Glasshouse, ce long métrage dystopique a été pensé comme une fable politique sur la marchandisation du vivant. Tourné en Afrique du Sud, The Fix a été développé pendant plusieurs années avec la volonté de mêler action, body-horror et réflexion écologique.

Le casting est mené par Grace Van Dien, révélée dans le rôle de Chrissy dans la saison 4 de Stranger Things, qui incarne Ella McPhee. À ses côtés, Daniel Sharman (les séries Teen Wolf, The Originals) joue un rôle antagoniste clé, tandis que Aidan Scott (The Kissing Booth 2, One Piece), Chris Fisher (Donnie Darko 2), Nicole Fortuin (Legacy), Ryan Kruger, Keenan Arrison et Tina Redman complètent la distribution, incarnant des figures de pouvoir, des résistants ou des agents d'Aethera.

Quelle est l'intrigue du film The Fix ?

Dans un futur proche où l'air respirable est contrôlé par la puissante corporation Aethera, Ella McPhee, un mannequin corporatif, prend une drogue expérimentale qui la transforme en lui donnant une force surhumaine, une agilité accrue et des capacités semblables à celles d'un insecte. Traquée par les forces d'Aethera, elle rejoint un mouvement de résistance clandestin pour découvrir les secrets de la corporation. Alors qu'elle apprend à maîtriser ses pouvoirs, Ella passe du statut de sujet de l'entreprise à celui de symbole d'espoir, combattant pour libérer l'humanité du monopole d'Aethera et rendre à tous un air pur et accessible.

Quels acteurs au casting de le film The Fix ?

Grace Van Dien : Ella McPhee

Aidan Scott : Boxer

Chris Fisher : Zane

Nicole Fortuin : Angela

Daniel Sharman

Caleb Charles Payne : Max O'Connors

Ryan Kruger : Ryan

Keenan Harrison : Solomon

Shane John Kruger : Troy

Matthew Van Leve : Donovan

Où voir le film The Fix en streaming ?

Vous pouvez visionner le film The Fix en exclusivité sur Paramount+ dès le 15 janvier 2026. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement soit directement à la plateforme de streaming pour un forfait de 7,99 euros par mois, soit via un partenaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant avec le pack Ciné/Séries à 29,99 euros en abonnement mensuel ou de 24 mois.