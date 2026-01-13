Tell me lies : la série populaire débarque pour une troisième saison sur Disney+

"Tell me lies" est une série américaine adaptée du roman éponyme de Carola Lovering. La saison 3 est diffusée en streaming sur Disney+ depuis le 13 janvier 2026.

Tell me lies est une série américaine adaptée du roman éponyme de Carola Lovering. L'autrice de best-sellers est connue pour ses livres qui dissèquent les relations toxiques et leurs conséquences. Car ne vous y trompez pas, Tell me Lies n'est pas une série qui romantise les relations tumultueuses à la façon des 50 nuances de Grey ou 365 jours.

Après une sortie remarquée en 2018, Tell me lies est donc adapté en série par le service Hulu, affilié à Disney. La saison 1 est sortie sur Disney+ en 2022. La deuxième saison y est diffusée depuis septembre 2024 et confirme la popularité du programme. La troisième saison est diffusée depuis le 13 janvier 2026.

Quelle est l'intrigue de Tell me lies ?

Lorsque Lucy part pour l'université, elle espère commencer une nouvelle vie, loin de sa mère. Quand elle rencontre alors Stephen, un séduisant jeune homme. Entre les deux étudiants, l'attirance est immédiate mais sulfureuse. Pendant presqu'une décennie, Stephen et Lucy se déchirent et se retrouvent. L'emprise s'étend et les conséquences sont lourdes pour les amants, mais aussi pour tous leurs futurs relations. Est-ce vraiment cela l'amour ?

Quel casting pour Tell me lies ?

Grace Van Patten : Lucy Albright

Jackson White : Stephen DeMarco

Catherine Missal : Bree

Spencer House : Wrigley

Sonia Mena : Pippa

Branden Cook : Evan

Benjamin Wadsworth : Drew

Alicia Crowder : Diana

Diana Lily McInerny : Macy

Où visionner Tell me lies en streaming ?

Les trois saisons de la série Tell me lies sont disponibles sur la plateforme de streaming Disney +. La première est diffusée depuis 2022, la seconde depuis 2024. La troisième saison est disponible en streaming sur la plateforme du géant Disney depuis le 13 janvier 2026. Pour découvrir cette série mais aussi d'autres contenus, vous pouvez vous abonner au service dès 6,99 euros par mois pour l'offre la moins chère mais avec publicités.