Les Sept cadrans d'Agatha Christie : la reine du crime débarque sur Netflix

Netflix s'attaque à un roman méconnu mais pas moins haletant d'Agatha Christie, "Les Sept cadrans".

Moult fois adaptés, les romans d'Agatha Christie nourrissent depuis de longues années le cinéma, la télévision et aujourd'hui les plateformes. Netflix a adapté un ouvrage moins connu de l'autrice britannique dont on célèbre cette année l'anniversaire des 50 ans de sa disparition. Il s'agit du roman Les Sept cadrans, publié en janvier 1929.

Cette nouvelle série disponible le 15 janvier 2026 entend remettre en lumière l'un des romans les plus atypiques de la reine du crime, un mystère qui débute par un crime intriguant sur lequel une jeune aristocrate décide d'enquêter, se lançant sur un jeu de piste d'indices haletant réclamant une sacrée gymnastique cérébrale.

Le casting réunit plusieurs visages bien connus du cinéma et de la télévision britanniques : Mia McKenna-Bruce (How to Have Sex) incarne l'héroïne Lady Eileen et donne la réplique à Martin Freeman (Sherlock, The Hobbit), Helena Bonham Carter (The Crown, Harry Potter), Edward Bluemel (Killing Eve,My Lady Jane) ou encore Corey Mylchreest (La Reine Charlotte).

Quelle est l'intrigue de la série Les Sept cadrans d'Agatha Christie ?

Après la mort mystérieuse d'un jeune homme retrouvé entouré de sept réveils réglés à la même heure, Lady Eileen "Bundle" Brent se retrouve entraînée dans une enquête qui dépasse largement ce qu'elle imaginait. Entre sociétés secrètes, messages codés et faux coupables, elle va peu à peu mettre au jour une conspiration menaçant les plus hautes sphères du pouvoir. Dans ce jeu de dupes, chaque indice compte et personne n'est totalement innocent.

Quels acteurs au casting de la série Les Sept cadrans d'Agatha Christie ?

Mia McKenna-Bruce : Lady Eileen "Bundle" Brent

Martin Freeman : Battle

Helena Bonham Carter : Lady Caterham

Edward Bluemel : Jimmy Thesiger

Corey Mylchreest : Gerry Wade

Nabhaan Rizwan : Ronnie Devereux

Nyasha Hatendi : Dr Cyril Matip

Guy Siner : Tredwell

Alex Macqueen : George Lomax

Où voir la série Les Sept cadrans d'Agatha Christie en streaming ?

Pour regarder Les Sept cadrans d'Agatha Christie, il faut se connecter à Netflix dès le 15 janvier 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).