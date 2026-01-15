Le Prisme de l'amour : de quoi parle cette série d'animation japonaise Netflix ?

"Le prisme de l'amour" est une série d'animation japonaise créée par Yôkô Kamio. Cette série qui se passe dans le Londres du début du XXe siècle est diffusée en streaming sur Netflix.

Le prisme de l'amour est une série d'animation japonaise écrite par Yôkô Kamio (l'autrice du manga Hana yori dango) et réalisée par Kazuto Nakazawa (la séquence animée de Kill Bill: Volume 1, B: The Beginning). Pour cet anime historique qui se déroule dans l'Europe de la première guerre mondiale, les deux cinéastes ont collaboré avec le studio d'animation WIT (Moonrise, L'Attaque des Titans).

Derrière la romance, cette série parle avant tout d'émancipation, de prise de risques et de rêves à réaliser. Les vingts épisodes de la saison 1 du Le Prisme de l'amour sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 15 janvier 2026.

Quelle est l'intrigue du film Le Prisme de l'amour ?

Londres, 1914, Riri arrive du japon pour étudier la peinture dans une célèbre académie des beaux arts. Une lourde pression pèse sur ses épaules : ses parents lui ont donné six mois pour leur prouver son talent, sans quoi, elle devra rentrer au pays. La concurrence est rude, surtout celle de Kit Church, un aristocrate brillant. Pourtant, la rivalité entre les deux artistes tourne peu à peu à la romance.

Quel casting pour doubler Le Prisme de l'amour ?

Atsumi Tanezaki : Riri Ichijoin

Riri Ichijoin Kôki Uchiyama : Kit Church

Kit Church Yûki Kaji : Shinnosuke Kobayakawa

Shinnosuke Kobayakawa Akari Kitô : Sakura Kobayakawa

Sakura Kobayakawa Megumi Han : Dorothy Brown

Dorothy Brown Shôgo Sakata : Peter Anthony

Peter Anthony Yôhei Azagami : Geoffrey O'Brien

Geoffrey O'Brien Sumire Uesaka : Catherine Aster

Catherine Aster Yûko Kaida : Take Ichijoin

Take Ichijoin Jun'ichi Suwabe : Richard Church

Richard Church Hôchû Ôtsuka : Charles Brand

Où découvrir Le Prisme de l'amour en streaming ?

La série d'animation Le Prisme de l'amour est accessible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 15 janvier 2026. Les amateurs d'animés pourront aussi y découvrir Arcane, Porco Rosso ou Le Château ambulant. Pour vous abonner à Netflix vous avez la possibilité entre trois offres : l'Essentielle avec publicités à 7,99 euros par mois, la Standard à 13,99 euros par mois et la Premium à 21,99 euros par mois.