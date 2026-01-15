L'Amour à perte : de quoi parle la série romantique turque de Netflix ?

"L'Amour à perte" est une série romantique turque réalisée par Selim Demirdelen. La première saison de cette série est diffusée en streaming sur Netflix depuis le 15 janvier 2026.

L'Amour à perte est une série romantique turque créée exclusivement pour Netflix. Au menu : une histoire ultra-efficace d'adversaires amoureux, et une narration légère qui s'amuse des clichés. On trouve aussi des questionnements existentiels et des thématiques sociales. Et ça tombe bien, puisque c'est exactement ce que demandent les abonnés Netflix.

Depuis sa création en 2014, Netflix est LA plateforme qui fait la part belle aux contenus internationaux. Et la Turquie est très prolixe, surtout quand il s'agit de raconter des histoires d'amour intemporelles et ultra-contemporaines à la fois, à l'instar de séries comme Merci et au suivant ou L'héritière et l'ambitieux. La première saison de L'Amour à perte, elle, est disponible en streaming depuis le 15 janvier 2026 sur Netflix.

Quelle intrigue pour L'Amour à perte ?

Afife, une scénariste fauchée, doit reprendre le restaurant familial, abandonnant ainsi définitivement ses rêves de carrière. Comme si cela ne suffisait pas, elle doit régler une énorme dettes auprès d'une famille d'usurier. Kemal, lui, est un ancien millitaire qui s'est reconverti comme homme de main et recouvreur de fond. Quand Kemal débarque au restaurant pour récupérer la somme, il rencontre Afife. Et sa vie change à tout jamais, non sans remettre toutes ses convictions en question.

Quel casting pour L'Amour à perte ?

İbrahim Çelikkol : Kemal

Kemal Emine Meyrem : Afife

Afife Yasemin Kay Allen : Neslihan

Neslihan Deniz Türkali : Bedia

Bedia Tarık Papuççuoğlu : Kudret

Kudret Menderes Samancılar : Muharrem

Muharrem Asuman Çakır : Perihan

Perihan Sinan Bengier : Grand-père Veli

Grand-père Veli Okan Çabalar : Baturay

Baturay Dilşah Demir : Defne

Defne Demircan Kaçel : Ali

Ali Caner Erdem : Şahin

Şahin Sercan Batık : Kartal

Où visionner L'Amour à perte en streaming ?

L'Amour à perte est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 15 janvier 2026. Cette romance turque viendra rejoindre Next ou encore l'Héritière et l'ambitieux au catalogue international du géant au N rouge. Pour découvrir ces séries, vous pouvez vous abonner au service de streaming Netflix dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités. D'autres offres sans pub, à 14,99 euros par mois et 21,99 euros par mois, existent également.