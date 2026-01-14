Pole to pole avec Will Smith : Le National Geographic met l'acteur au défi sur Disney +

"Pole to Pole avec Will Smith" est une série documentaire produite par le National Geographic pour une diffusion sur Disney+.

Pole to Pole avec Will Smith est une série documentaire réalisée en collaboration avec le National Geographic. Les septs épisodent retracent le parcours de Will Smith, alors qu'il parcourt le globe du Nord au Sud pour en découvrir ses secrets les mieux cachés.

À chaque étape, l'acteur se dépasse pour relever de nouveaux défis sportifs ou de survie, dans des décors à couper le souffle. Ce programme à lui seul suffirait pour assurer une bonne série, mais l'enjeux n'est pas seulement de divertir les spectateurs. Pole to Pole avec Will Smith invite avant tout à la réflexion sur notre place dans le monde.

Ce n'est pas la première fois que Will Smith donne de sa personne pour un documentaire Disney+ puisque l'acteur narre également la série One Strange Rock, diffusée sur le service de streaming depuis 2018. Les sept épisodes sont diffusés sur la plateforme à partir du 14 janvier 2026 : deux épisodes sont d'abord mis en ligne, avant une diffusion hebdomadaire à raison d'un épisode chaque mercredi.

Quel est le thème de Pole to Pole avec Will Smith ?

Pole to Pole avec Will Smith est à la fois une grosse production grandiose avec des scènes à couper le souffle, et un récit intimiste. Fruit de cinq ans de travail, ce documentaire relie le pole sud au pole Nord en passant par l'Amazonie, l'Himalaya, le pacifique, l'Afrique Subsaharienne. À chacune de ces étapes, l'acteur est accompagnés d'experts engagés dans la préservation des écosystèmes comme l'écologiste polaire Allison Fong ou l'expert en reptile Bryan Fry. Avec ce périple, l'acteur souhaite également rendre hommage à son mentor, Quincy Jones. En effet, c'est le musicien qui a insufflé sa curiosité à l'acteur.

Où visionner Pole to Pole avec Will Smith en streaming ?

Pole to Pole avec Will Smith est disponible en streaming sur la plateforme Disney ++ depuis le 14 janvier (diffusion hebdomadaire chaque mercredi jusqu'au 18 février 2026). Pour les fans de ce genre de contenus, Disney+ propose d'autres documentaires d'aventure comme Sans limites avec Chris Hemsworth, ou One Strange Rock, l'autre documentaire Disney+ narré par Will Smith. Vous pouvez vous abonner dès 6.99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités.