Star Trek Starfleet Academy : de quoi parle le nouveau spin-off de Star Trek ?

"Star Trek : Starfleet Academy" est une série de l'univers de science-fiction. La saison 1 est disponible en streaming sur Paramount+ depuis le 15 janvier 2026.

Dans la (grande) famille Star Trek, je demande la petite dernière : Starfleet Academy. Cette série est la 12ème (!) de l'univers Star Trek et rejoint donc l'Expanded Startrek Universe, les nouveaux contenus de l'univers, produits par Alex Kurtzman. La série est un spin-off de la série Star Trek Discovery, ainsi qu'un prequel de la série originale diffusée à partir de 1964.

Les dix épisodes de la première saison de Star Trek : Starfleet Academy sont disponibles sur Paramount++ depuis le 15 décembre 2026. Ils viendront rejoindre les séries Star Trek de la plateforme comme Star Trek Discovery, mais aussi Strange New World et Star Trek Picard.

Quelle est l'intrigue de Star Trek : Starfleet Academy ?

Le 32e siècle marque un passage sombre de l'histoire de la galaxie. Alors que la Starfleet a perdu la quasi totalité de sa flotte, elle tente de se reconstruire pour assurer de nouveau la protection des planètes unies. Après un siècle sans former de cadets, l'académie Starfleet rouvre ses portes à une promotion prête à tout pour devenir une unité d'élite. Entraînés à bord de l'USS Athena, les élèves apprennent à commander. Entre rivalité et alliances. la vie à bord n'est pas de tout repos.

Quel casting pour Star Trek : Starfleet Academy ?

Holly Hunter : Chancelière Nahla Ake

Sandro Rosta : Caleb Mir

Karim Diané : Jay-Den Kraag

Kerrice Brooks : Sam

George Hawkins : Darem Reymi

Bella Shepard : Genesis Lythe

Gina Yashere : Commandant Lura Thok

Zoë Steiner : Tarima Sadal

Paul Giamatti : Nus Braka

Tig Notaro : Jett Reno

Robert Picardo : Le Docteur

Le Docteur Oded Fehr : Amiral Vance

Où visionner Star Trek : Starfleet Academy en streaming ?

Les dix épisodes de la première saison de la série Star Trek : Starfleet Academy sont diffusés en streaming sur la plateforme Paramount +. La plateforme des célèbres studios Paramount partage toutes les séries de la franchise comme Star Trek Discovery ou encore Strange New World. Vous pouvez vous abonner à la plateforme via un abonnement direct (dès 7,99 euros par mois) ou passer par l'offre Ciné Série myCANAL pour 29,99 euros par mois.