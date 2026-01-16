Comment traduire cet amour ? : une comédie romantique sud-coréenne sur Netflix

Entre malentendus linguistiques et sentiments naissants, Netflix mise sur une romance internationale avec "Comment traduire cet amour".

Netflix enrichit son catalogue de rom-com sud-coréennes avec un récit centré sur la communication émotionnelle et ses limites. La série Comment traduire cet amour ? explore en effet la rencontre entre un homme et une femme que tout semble opposer, notamment la langue et la culture, et interroge la manière dont les sentiments peuvent -ou non- se transmettre au-delà des mots.

Développée par les scénaristes Hong Jung-eun et Hong Mi-ran, deux soeurs à l'origine d'une quinzaine de K-drama dont My Girl et Alchemy of Souls, la série est également réalisée par une femme, Yoo Young-en. La série s'appuie sur un casting soigné, réunissant des figures bien identifiées de la scène coréenne et japonaise. Kim Seong-Ho, révélé au grand public par Hometown Cha-Cha-Cha et vu également dans Start-Up, incarne Ju Ho Jin. Face à lui, Go Yoon Jung, devenue incontournable après Alchemy of Souls et Death's Game, prête ses traits à Cha Mu-Hee. La série accueille également l'acteur japonais Sôta Fukushi, star de Kamen Rider Fourze et du film Bleach. Le casting est complété par Choi Woo Sung (A Model Family, Police University) et Lee Yi-dam (The Glory, Juvenile Justice).

Ju Ho-jin, brillant interprète reconnu pour sa maîtrise de nombreuses langues, accepte une mission inhabituel : accompagner Cha Mu-hee, star internationale, sur le tournage d'une série. Mais dès leurs premiers échanges, les incompréhensions entre eux dépassent le cadre linguistique. Les malentendus s'enchaînent autant que les rapprochements.

Kim Seong-Ho : Ju Ho-Jin

Go Yoon Jung : Cha Mu Hui

Sôta Fukushi : Kurosawa Hiro

Choi Woo Sung : Kim Yong U

Yi-dam Lee : Shin Ji-seon

La série Comment traduire cet amour ? est à regarder en exclusivité sur Netflix dès le 16 janvier 2026. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).