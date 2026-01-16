The Rip sur Netflix : faut-il voir le thriller avec Matt Damon et Ben Affleck ?

Le duo de "Will Hunting", amis à la ville, se reforme pour le film d'action de Joe Carnahan sur Netflix, le 16 janvier 2026.

A la même époque en 2025, Back in action affolait les compteurs de Netflix et se hissait dans le top 10 des meilleurs lancements de la plateforme de tous les temps. Un an plus tard, c'est un film d'action d'un autre genre, bien plus sérieux mais toujours servi par une galerie de stars, qui arrive dans le catalogue et qui pourrait connaître un avenir similaire.

Disponible depuis le 16 janvier 2026, The Rip est un thriller de Joe Carnahan qui réunit à l'écran le duo de Will Hunting, Matt Damon et Ben Affleck. Les deux amis à la vie ont collaboré ensemble à de nombreuses reprises au cours de leurs carrières, que ça soit en tant que producteurs, scénaristes ou acteurs. Après Le Dernier Duel en 2021 et Air en 2023, ils se retrouvent tous les deux devant la caméra dans le nouveau film musclé de Netflix.

De quoi parle The Rip ?

L'intrigue ? Après l'assassinat de l'une des leurs, deux policiers de Miami découvrent des millions de dollars dans une planque abandonnée. La découverte de cette somme monumentale va créer des envies et surtout la méfiance au sein de l'équipe : qui est fiable ? Et y a-t-il des flics corrompus parmi eux ? Le casting réunit d'autres visages connus, comme Steven Yeun, Teyana Taylor, Scott Adkins ou Kyle Chandler.

Ce qu'on en a pensé

The Rip n'est rien de plus, rien de moins que ce qu'il promet : un thriller testostéroné. Le film ne surprend jamais le spectateur et se révèle très programmatique, ne révolutionne jamais rien (ni le genre, ni son sujet), mais se révèle efficace dans son exécution.

En faisant le choix de concentrer toute son action sur un espace-temps réduit (la planque en question, à l'exception de l'introduction et de la conclusion), le scénario installe un jeu de dupe plutôt bien ficelé et ludique qui engage le spectateur : qui ment ? Qui veut voler l'argent ? A qui faire confiance ?

Si la conclusion reste très attendue, elle n'en reste pas moins satisfaisante. On regrette toutefois le happy end qui clôt le film : au regard de l'ambiance globale et de l'intrigue développée dans le film, difficile de croire à une telle conclusion, trop naïve et joyeuse par rapport au reste du long-métrage. Les acteurs font le job, la mise en scène reste percutante. Il s'agit donc d'un film relativement divertissant et captivant pour s'occuper le temps d'une soirée, mais qu'on oublie aussitôt vu.