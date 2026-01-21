Kidnapped  Elizabeth Smart : l'affaire qui a fait trembler les Etats-Unis a le droit à son documentaire Netflix

"Kidnapped : Elizabeth Smart" est un film documentaire qui revient sur l'enlèvement ultra médiatisé d'une adolescente américaine en 2002. Ce film est disponible en streaming sur Netflix depuis le 21 janvier 2026.

Kidnapped : Elizabeth Smart est un film documentaire true crime réalisé par Benedict Sanderson. Bonne nouvelle pour les fans du genre : ça se passe sur Netflix, LA plateforme spécialiste en faits divers glaçants. Gregory, La disparition de Maddie McCann, Monsters, le service au N rouge n'a pas peur d'explorer les faits réels les plus sordides.

Kidnapped : Elizabeth Smart part à la rencontre de la victime, de ses proches, mais aussi des protagonistes qui ont participé à l'affaire. Entre interviews, images d'archives et révélations exclusives, le documentaire nous immerge jusqu'au cou dans cet enlèvement qui a fait trembler les US. Le film Kidnapped : Elizabeth smart est diffusé en streaming sur Netflix depuis le 21 janvier 2026.

Quelle est l'intrigue de Kidnapped : Elizabeth Smart ?

Salt Lake City, 5 juin 2002. Elizabeth Smart, une adolescente de 14 ans, est kidnappée dans sa chambre. S'ensuivent 9 mois de recherches ultra médiatisées, jusqu'au 12 mars 2003 où elle est retrouvée à une trentaine de kilomètres de chez-elle. Le coupable est un marginal qui effectuait quelques travaux chez les parents d'Elizabeth. Pendant ces neuf mois, la jeune femme a subi des assauts quotidiens. Si le sort de la jeune femme a traumatisé l'Amérique, Elizabeth Smart va pourtant se reconstruire. Presque 25 ans plus tard, l'Américaine milite pour la protection des enfants, afin qu'ils ne partagent jamais son calvaire. Avec l'intervention de proches, de journalistes et de policiers, elle revient sur son histoire et toutes ses conséquences.

Où visionner Kidnapped : Elizabeth Smart en streaming ?

Kidnapped : Elizabeth Smart est disponible en streaming sur Netflix depuis le 21 janvier 2026. Ce film documentaire rejoint un catalogue true crime bien garni. Gregory, The Keepers, La disparition de Maddie McCann, le service de vidéo à la demande affronte sans trembler les faits divers les plus glaçants de notre époque. Pour découvrir ces films et séries, vous pouvez vous abonner à la plateforme Netflix dès 7,99 euros par mois (pour l'offre la moins chère, mais avec publicités. D'autres abonnements plus chers mais sans pub existent aussi).