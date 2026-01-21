Rêve de glace : une nouvelle série romantique adaptée d'un best-seller sur Netflix

"Rêve de glace" est une série canadienne Netflix adaptée du best-seller éponyme pour ados. Les huit épisodes de la série sont disponibles en streaming sur Netflix le 22 janvier 2026.

Rêve de glace est une série romantique Netflix adaptée du roman à succès éponyme de Jennifer Iaccopelli. Ce roman pour adolescents, désormais traduit en français pour les éditions Hachette, a attiré l'attention du géant Netflix, toujours à la recherche de nouvelles histoires d'amour et de suspense pour faire vibrer ses abonnés de tout âge.

Car quoi de mieux que les romans à succès pour trouver l'inspiration ? Les adaptations séries et films de nos livres préférés ont la côte et Netflix l'a bien compris. Heart Stopper, People we meet on vacation et maintenant Rêve de glace, le service au N rouge nous propose de nombreuses adaptations de qualité pour (re)découvrir nos classiques. Les huit épisodes de la série Rêve de glace sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 22 janvier 2025.

Quelle est l'intrigue de Rêve de glace ?

Les Russo forment une famille de patineurs artistiques. La cadette de la famille, Adriana, est une sportive particulièrement talentueuse, promise à un brillant avenir. Elle s'entraîne d'arrache-pied pour les championnats du monde avec Brayden, son nouveau partenaire. Malheureusement, la patinoire familiale est au bord de la faille et menace de fermer. Pour obtenir un sponsor et participer aux championnats, mais aussi sauver l'entreprise familiale, Adriana doit alors faire semblant d'être en couple avec Brayden. Seule ombre au tableau : la jeune femme est encore amoureuse de son ex-partenaire, Freddie.

Quel casting pour Rêve de glace ?

Madelyn Keys : Adriana Russo

Harmon Walsh : Will Russo

Alexandra Beaton : Elise Russo

Cale Ambrozic : Brayden Elliot

Olly Atkins : Freddie O'Connell

Alice Malakhov : Maria Russo

Meredith Forlenza : Camille St.Denis

Niko Ceci : Charlie Monroe

Millie Davis : Riley Monroe

Où visionner Rêve de glace en streaming ?

Les 8 épisodes de la première saison de Rêve de glace sont disponibles en streaming sur le service Netflix depuis le 22 janvier 2026. Les amateurs de romance tirées de livres peuvent également y découvrir Heart Stopper et People we meet on vacation. La plateforme propose des abonnements à partir de 7,99 euros par mois (avec publicités, d'autres abonnements plus chers mais sans pub existent).