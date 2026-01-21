L'affaire Laura Stern : Valérie Bonneton dans un drame sous haute tension sur HBO Max

Que se passe-t-il quand la justice ne protège plus ? Valérie Bonneton change de registre dans "L'Affaire Laura Stern", sur HBO Max.

Face à l'inaction de la justice, jusqu'où peut-on aller pour protéger les victimes ? L'Affaire Laura Stern aborde frontalement la question des violences faites aux femmes et la réponse -ou l'absence de réponse- des institutions. Créée par Frédéric Krivine (Un village français, Sentinelles) et Marie Kremer (Caché), et réalisée par Akim Isker (L'enfant de personne), la série de 4 épisodes est diffusée le 22 janvier 2026 sur HBO Max, avant une mise en ligne sur france.tv le 19 février.

Pensée comme un thriller sociétal sous haute tension, elle met en scène une héroïne ordinaire confrontée à une situation qui va la faire basculer dans l'impensable. Produite par Tetra Media Fiction, la série a obtenu le prix de la Meilleure série dramatique au Festival de la fiction de La Rochelle 2025.

Le casting réunit plusieurs figures fortes du cinéma et de la télévision française comme Valérie Bonneton (Fais pas ci, fais pas ça, Les Petits Mouchoirs) qui incarne Laura Stern. À ses côtés, Samir Guesmi (La Nuit du 12, En thérapie) joue David, un personnage clé confronté aux choix radicaux de Laura. Pauline Parigot (La Vie scolaire, Notre-Dame, la part du feu), Rym Foglia (Un homme ordinaire) ainsi que Pascal Rénéric (Engrenages), Yannick Renier (Baron noir), Marie-Sophie Ferdane (Les Témoins) et Eva Huault (Lupin) complètent la distribution.

Quelle est l'intrigue de la série L'affaire Laura Stern ?

Laura, pharmacienne et mère de famille, a fondé une association d'aide aux femmes victimes de violences. Un jour, elle assiste impuissante au meurtre d'une de ses membres. Profondément traumatisée par ce féminicide, et révoltée par l'inaction de la police et de la justice, elle décide de répondre à la violence des hommes par la violence pour protéger celles qui l'entourent.

Quels acteurs au casting de la série L'affaire Laura Stern ?

Valérie Bonneton : Laura

Samir Guesmi : David

Pascal Rénéric : Julien

Pauline Parigot : Camille

Yannick Renier : Jean-Marie

Catherine Ame : Aminata

Rym Foglia

Eva Huault

Darren Muselet

Marie-Sophie Ferdane

Où voir la série L'affaire Laura Stern en streaming ?

Pour regarder L'affaire Laura Stern, il faut se connecter à Max. La plateforme de streaming propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.