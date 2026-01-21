Steal : Amazon commence l'année avec une série de braquage et une star de Game of Thrones

Steal est une série de braquage britannique créée par Sotiris Nikias en exclusivité pour Prime Video.

Steal est une série de braquage britannique créée par Sotiris Nikias. On y retrouve Sophie Turner, inoubliable interprète de Sansa Stark dans Game of Thrones. Dans cette nouvelle série, l'actrice change de peau pour interpréter une employée d'un fond d'investissement sans histoire victime d'un braquage.

Steal est diffusé par Prime Video, bien décidé à rattraper Netflix, le spécialiste des films du genre (Casa del Papel, Money Heist, Vive le vol d'hiver, etc.). La série vient rejoindre CarJackers, Play Dirty ou encore The Pick Up au catalogue de la plateforme de VOD d'Amazon. De leur côté, les huit épisodes de Steal sont disponibles en streaming sur Prime Video depuis le 21 janvier 2026.

Quelle est l'intrigue de Steal ?

Parfois, les histoires les plus invraisemblables arrivent aux personnes les plus ordinaires. C'est le cas de Zara, l'employée sans histoire d'un fond d'investissement, et de Luke, son collègue et meilleur ami. Jusqu'au jour où, de dangereux bandits débarquent pour braquer l'établissement. S'ils veulent rester en vie, Zara et Luke sont forcés d'aider les braqueurs. Le détective chargé de l'affaire, Rhys, sent que la cible du braquage n'a pas été choisie au hasard, mais pour découvrir la vérité, il devra résister à ses propres démons.

Quels sont les acteurs au casting de la série Steal ?

Sophie Turner : Zara

Zara Jacob Fortune-Lloyd : Rhys

Rhys Archie Madekwe : Luke

Luke Andrew Koji : Daniel Yoshida

Daniel Yoshida Ellie James : Ellie Lloyd

Ellie Lloyd Harry Michell : Milo Carter-Walsh

Milo Carter-Walsh Thomas Larkin : Wayne

Wayne Tara Summers : Sophia

Sophia Sarah Belcher : Kate Shaw

Où voir Steal en streaming ?

Les six épisodes de la série Steal sont disponibles en streaming sur la plateforme Prime Vidéo depuis le 21 janvier 2026. Cette série de braquage vient rejoindre un catalogue déjà bien fourni avec notamment CarJackers ou The Pick Up. Pour profiter de toutes les séries et les films d'action proposés par la plateforme, vous pouvez vous abonner dès 6,99 euros par mois.