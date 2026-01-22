Code 3 : en immersion avec les ambulanciers de Los Angeles sur Paramount+

Les ambulanciers font leur cinéma avec "Code 3", un film à découvrir sur Paramount+.

Une journée dans la vie des ambulanciers : ce n'est pas un documentaire mais bien un film que propose à partir du 22 janvier Paramount++. Code 3 s'intéresse à ce métier souvent relégué à l'arrière-plan du cinéma avec une production nerveuse réalisée par Christopher Leone et co-écrit avec Patrick Pianezza, lui-même ancien ambulancier. Action bien sûr mais aussi drame et humour sont convoqués dans ce film qui suit une journée intense de travailleurs d'urgence à Los Angeles. Construit sur un intervalle de 24 heures, le récit alterne interventions d'urgence, fatigue professionnelle, camaraderie et remise en question personnelle, offrant une perspective réaliste et immersive loin des clichés hollywoodiens traditionnellement associés aux services de secours.

Le film est porté par Rainn Wilson, connu pour son rôle culte de Dwight Schrute dans The Office, qui incarne Randy, un ambulancier d'expérience usé par les années de service mais encore profondément humain. À ses côtés, Lil Rel Howery (Get Out, Soul Brothers) joue Mike, son acolyte de toujours, tandis que Aimee Carrero (Le Menu, Elena d'Avalor) prête ses traits à Jessica, la nouvelle recrue enthousiaste qui va bousculer la routine des deux hommes. Rob Riggle, souvent aperçu dans des comédies comme 21 Jump Street, interprète le docteur Serano.

Quelle est l'intrigue du film Code 3 ?

Quels acteurs au casting du film Code 3 ?

Rainn Wilson : Randy

Lil Rel Howery : Mike

Aimee Carrero : Jessica

Yvette Nicole Brown : Shanice

Page Kennedy : Officer Taret

Cameron Fuller : Jimmy

Ayesha Harris : Kim

Où voir le film Code 3 en streaming ?

Vous pouvez visionner le film Code 3 en exclusivité sur Paramount+ depuis le 22 janvier 2026. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement soit directement à la plateforme de streaming pour un forfait de 7,99 euros par mois, soit via un partenaire. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant avec le pack Ciné/Séries à 29,99 euros en abonnement mensuel ou de 24 mois.