The Beauty : la nouvelle série horrifique de Ryan Murphy débarque sur Disney+

Beauté mortelle, conspirations et enquête internationale : The Beauty, signée Ryan Murphy, arrive en exclusivité sur Disney+.

Pour atteindre la perfection, certains sont prêts à payer le prix fort. Le producteur star Ryan Murphy (American Horror Story, Monster) se saisit du sujet pour en faire une série de body horror, dans la même veine que le film de Coralie Fargeat The Substance. Basée sur un comics éponyme, The Beauty sera lancée avec trois épisodes puis un nouvel opus chaque semaine.

Située dans les capitales de la mode — de Paris à Venise, en passant par Rome et New York — The Beauty exploite un récit à la fois international et intime, où la quête de perfection physique vire à l'horreur sociale, questionnant notre rapport à l'apparence et au désir absolu de beauté. Le casting principal réunit plusieurs visages familiers : Evan Peters (American Horror Story, X-Men) en agent du FBI, Rebecca Hall (The Night Manager, Christine) dans le rôle d'une collègue, Anthony Ramos (West Side Story) dans la peau d'un antagoniste violent surnommé The Assassin, tandis que Jeremy Pope (The Inspection) prête ses traits à un marginal.

Ashton Kutcher (That '70s Show, The Ranch) endosse le rôle du mystérieux milliardaire derrière la technologie mortelle. En guest stars, du très beau monde avec des mannequins (Bella Hadid, Amelia Gray Hamlin…), des chanteurs (Ben Platt, Meghan Trainor), des humoristes (Billy Eichner), ou encore Nicola Peltz Beckham.

Quelle est l'intrigue de la série The Beauty ?

Dans un monde obsédé par l'apparence, des mannequins internationaux meurent dans d'affreuses circonstances. Les agents du FBI Cooper Madsen et Jordan Bennett sont envoyés à Paris pour élucider ces morts mystérieuses. Au fur et à mesure de leur enquête, ils découvrent qu'un virus sexuellement transmissible transforme des gens ordinaires en une version d'eux-mêmes physiquement parfaite, mais avec de terribles conséquences.

Quels acteurs au casting de la série The Beauty ?

Evan Peters : Cooper Madsen

Anthony Ramos : The Assassin

Jeremy Pope : Jeremy

Ashton Kutcher : The Corporation

Rebecca Hall : Jordan Bennett

Isabella Rossellini : Franny Forst

Bella Hadid : Ruby

Amelia Hamlin

Ari Graynor

Ben Platt

Billy Eichner

Jessica Alexander

Julie Halston

Lux Pascal

Meghan Trainor

Nicola Peltz Beckham

Peter Gallagher

Vincent D'Onofrio

Où voir la série The Beauty en streaming ?

La première saison de la série The Beauty est diffusée en exclusivité sur Disney ++ à partir du 22 janvier 2026. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 5,99 euros par mois, l'offre Premium à 13,99 euros par mois (139,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 9,99 euros par mois (99,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.