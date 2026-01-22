Kaguya Princesse Cosmique : un film d'animation musical pour une princesse de légende sur Netflix

"Kaguya Princesse Cosmique" est un film d'animation japonais adapté d'un célèbre conte traditionnel. Ce film de l'animateur Shingo Yamashita est disponible en streaming sur Netflix depuis le 22 janvier 2026.

Kaguya, Princesse Cosmique est un film d'animation japonais créé par l'animateur de génie Shingo Yamashita,( Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man). Il s'agit du premier film de l'animateur, qui adapte pour l'occasion un conte traditionnel Japonais sur une princesse venue de la lune. Cette nouvelle version de la légende prend des allures d'épopée Sci-Fi musicale, entre clins d'œil à la culture geek et musique de synthèse.

Le film Kaguya, Princesse Cosmique, lui, est disponible en streaming sur Netflix depuis le 22 janvier 2026.

Quelle est l'intrigue de Kaguya, Princesse Cosmique ?

Iroha Sakayori vit à Tokyo. Cette adolescente de 17 ans partage son temps entre le lycée et des petits boulots. Pour se détendre, elle adore visionner les vidéos de la streameuse Yachiyo Runama. Cette star du net est à la tête d'une plateforme virtuelle, Tsukyomi, où les internautes peuvent donner libre cours à leur créativité et mener l'existence virtuelle de leur choix. La vie d'Iroha est chamboulée le jour où elle recueille un bébé dans la rue. Ce bébé grandit à toute allure pour devenir, elle aussi, une adolescente de 17 ans, nommée Kaguya. La jeune fille a un rêve : streamer dans le Tsukyomi. Mais ce rêve pourrait être menacé par des forces étranges bien décidées à ramener Kaguya chez elle, sur la lune.

Quel casting pour doubler Kaguya, Princesse Cosmique ?

Yuko Natsuyoshi : Kaguya

Kaguya Anna Nagase : Iroha Sakayori

Iroha Sakayori Saori Hayami : Yachiyo Runami

Yachiyo Runami Rie Kugimiya : Fushi

Où visionner Kaguya, Princesse Cosmique en streaming ?

Le film Kaguya, Princesse Cosmique est disponible en streaming sur la plateforme de Netflix depuis le 22 janvier 2026. Les fans d'animation japonaise pourront aussi y découvrir Le Prisme de l'Amour ou encore Le tombeau des Lucioles. Pour accéder à ces titres, vous pouvez vous abonner au service de streaming Netflix dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, mais avec publicités. Il existe également d'autres abonnements sans pub, à 14,99 euros par mois et 21,99 euros par mois.