Team demolition : Jason Momoa et Dave Bautista défoncent Prime Video

Team Demolition est un film d'action américain avec Jason Momoa et Dave Bautista dans le rôle de frères ennemis. Le film est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 28 janvier 2026.

Team Démolition est un film américain réalisé par Angel Manuel Soto exclusivement pour Prime Video. Et vous n'êtes pas prêts ! Pour ce blockbuster qui explose dans tous les sens (c'est le but en même temps), la plateforme de streaming dégaine le trope des frères que tout oppose et du duo de choc.

Au casting, on retrouve Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones, Minecraft) et Dave Bautista, l'ancien catcheur reconverti en superstar du cinéma d'action (Les Gardiens de la Galaxie, Dune). Après Brothers et Heads of State, deux films de Prime Video qui mettent aussi en scène des duos pétaradants, Team Démolition nous embarque de nouveau dans une avalanche de cascades et d'explosions. Vous pouvez découvrir le film en streaming depuis le 28 janvier 2026.

Quelle est l'intrigue de Team Démolition ?

James et Jonny sont demi-frères. S'ils ont tous les deux choisi de travailler au sein des forces de l'ordre, tout les oppose. Jonny est un flic tête brûlée et instable. James est un militaire ultra-discipliné. Brouillés depuis des années, les deux frères sont obligés de reprendre contact lorsque leur père meurt dans des conditions plus que suspectes. Pour comprendre ce qui lui est arrivé, et possiblement déjouer un complot d'ampleur internationale, ils vont devoir mettre leurs différences de côtés et apprendre à collaborer en famille.

Quel casting pour Team Démolition ?

Jason Momoa : Jonny

Jonny Dave Bautista : James

James Frankie Adams : Nani

Nani Mark Black : Monty

Monty Mike Edward : Craig

Où découvrir Team Démolition en streaming ?

Le film Team Démolition est disponible en streaming sur la plateforme de streaming Prime Video depuis le 28 janvier 2026. Pour découvrir ce film, ainsi que Brothers ou encore Heads of State, deux autres titres aux duos explosifs, vous pouvez vous abonner à la plateforme Amazon. L'abonnement est accessible via abonnement simple dès 6.99 euros par mois.