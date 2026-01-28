Wonder Man sur Disney + : Marvel prend le contre-champ du super-héroïsme

Loin des combats et des explosions, la série "Wonder Man" propose de l'intime à Hollywood sur Disney+ dès le 28 janvier.

Dix-septième série Marvel pensée comme une variation originale au sein du MCU, Wonder Man met en scène la tendance actuelle à dépasser la simple bagarre de super-héros pour explorer l'expérience humaine derrière les masques. Créée par Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Spider-Man: Brand New Day) et Andrew Guest (Community, Hawkeye), la mini-série de huit épisodes mêle réflexion sur l'identité, satire hollywoodienne et comédie d'aventure. Elle propose une plongée à la fois drôle et introspective dans l'industrie du spectacle à travers les yeux d'un aspirant acteur qui, tout en cachant des pouvoirs, tente de décrocher le rôle de sa vie dans un remake très attendu.

Le casting est dominé par Yahya Abdul-Mateen II, récompensé aux Emmy Awards et récemment vu dans des rôles variés (Black Mirror) avec, à ses côtés, Sir Ben Kingsley, lauréat d'un Oscar pour Gandhi et figure bien connue des fans de Marvel dans le rôle de Trevor Slattery (Iron Man 3, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux). La distribution est complétée par Josh McQueen (Imbattables), Anthony Vasquez ou encore Alex Huerta.

Quelle est l'intrigue de la série Wonder Man ?

Simon Williams est un jeune acteur hollywoodien qui peine à faire décoller sa carrière. Lorsqu'il croise par hasard Trevor Slattery, un autre comédien dont les heures de gloire sont derrière lui, une opportunité inattendue se présente : le légendaire réalisateur Von Kovak prépare un remake du film "Wonder Man". Tous deux se lancent alors dans une aventure qui pourrait bien changer leur vie, tandis que le public découvre les coulisses de l'industrie du divertissement.

Qui est au casting de la série Wonder Man ?

Yahya Abdul-Mateen II : Simon Williams/Wonder Man

Ben Kingsley : Trevor Slattery

Josh McQueen : Tony Stark

Michael Wingate : Happy Hogan

Anthony Vasquez : Baron Helmut Zemo

Trenton Chappell : Norton McCoy

Anthony Church : Erik Josten

Alex Huerta : Hank McCoy

Miguel Esquivel : Richard Rider

Erick Calaway : Neal Saroyan

Demetrius Grosse : Grim Reaper

Ed Harris : Neal Saroyan

Josh Gad : lui-même

Byron Bowers : DeMarr Davis / Doorman

Où voir la série Wonder Man ?

La première saison de la série Wonder Man est diffusée en exclusivité sur Disney++ dès le 28 janvier 2026. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 5,99 euros par mois, l'offre Premium à 13,99 euros par mois (139,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 9,99 euros par mois (99,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.