Relationship goals : Kelly Rowland et Method Man entre romance et business sur Prime Video

"Relationship Goals" est un film romantique américain réalisé par Linda Mendoza, avec Kelly Rowland et Method Man.

Relationship Goals est un film romantique américain réalisé par Linda Mendoza (Scrubs, Ugly Betty). En ce mois de Saint Valentin, la chaîne du géant Amazon sort l'artillerie lourde en misant sur des thématiques actuelles, du glamour et deux stars internationales : l'ancienne Destiny Child Kelly Rowland et le rappeur Method Man.

Les deux musiciens ont déjà prouvé leurs talents de comédiens, la première dans des films comme Mea Culpa ou The Curse, et le deuxième dans Shadow Force, Bad Shabbos ou encore Waldo. Pour les découvrir dans Relationship Goals, disponible depuis le 4 février 2026, rendez-vous sur Prime Video.

Quelle est l'intrigue de Relationship Goals ?

Leah Caldwell est une productrice de télévision brillante. Elle s'apprête à changer l'histoire en devenant la première femme à diriger la matinale new yorkaise la plus regardée. Ce plan bien rodé est pourtant menacé quand Leah découvre que son ex, Jarrett Roy, aussi convoite le poste. Si Leah n'a pas forcément un bon souvenir de Jarrett, le reste de la chaîne est en admiration devant ce golden boy aussi séduisant qu'adorable. Le secret de cette nouvelle personnalité solaire ? Un manuel de développement personnel titré "Relationship Goals". Pourtant, Leah n'a pas l'intention de se laisser doubler. Peu importe si Jarrett et elles semblent s'attirer comme des aimants.

Quel est le casting de Relationship Goals ?

Kelly Rowland : Leah Caldwell

Leah Caldwell Method Man : Jarrett Roy

Jarrett Roy Matt Walsh : Dan Milken

Dan Milken Melanie Leishman : Maya

Maya Daniel Malik : Sam

Sam Paul Constable : Curtis

Où visionner le film Relationship Goals ?

Relationship Goals est disponible en streaming sur Prime Video depuis le 4 février 2026. Pour la Saint Valentin, la plateforme Prime Video propose également Love Me, Love Me, un drame romantique sur fond de triangle amoureux. Pour découvrir ces romances, ainsi que tous les incontournables Prime Video, vous pouvez vous abonner au service de VOD du géant Amazon pour 6,99 euros par mois.