Unfamiliar : la série d'espionnage allemande qui parle aussi d'amour sur Netflix

"Unfamiliar" est une série d'espionnage allemande créée par Paul Coates. Elle suit un couple d'anciens espions en cavale. La première saison est disponible en streaming sur Netflix depuis le 5 février 2026.

Unfamiliar est une série d'espionnage allemande créée par Paul Coates (Le dernier des Templiers). Cette série suit deux espions aux prises avec leur passé, et si vous avez l'impression de connaitre ce scénario, attendez la suite : les deux espions sont en couple depuis très longtemps. Et qu'on soit espion ou non, dans ce genre de cas, on n'échappe jamais aux disputes et aux remises en question.

Unfamiliar, qui parle d'action, mais aussi d'amour, rejoindra les nombreux contenus allemands proposés par Netflix comme le thriller psychologique Cassandra, ou encore la série Kleo, qui suit une espionne de l'Allemagne de l'Est au début des années 1990. De son côté, la série Unfamiliar est disponible en streaming sur Netflix depuis le 5 février 2026.

Quelle est l'intrigue d'Unfamiliar ?

Meret et Simon pourraient presque passer pour un couple normal. À un détail près : tous deux sont d'anciens espions. Désormais rangés des voitures, ils dirigent une maison d'accueil. Pourtant, tous deux savent mieux que quiconque qu'on échappe difficilement à son passé. Quand celui du couple refait surface, Meret et Simon partent dans une dangereuse cavale. S'ils doivent à tout prix se débarrasser de leurs anciens ennemis, ils doivent aussi préserver leur couple qui pourrait bien voler en éclat.

Quel casting pour Unfamiliar ?

Susanne Wolff : Meret Schäfer

: Meret Schäfer Felix Kramer : Simon Schäfer

: Simon Schäfer Maja Bons : Nina

: Nina Andreas Pietschmann : Jonas Auken

: Jonas Auken Henry Hübchen : Gregor Klein

Gregor Klein Natalia Belitski : Katya

Katya Samuel Finzi : Josef Koleev

: Josef Koleev Genija Rykova : Vera Koleeva

: Vera Koleeva Anand Batblieg Chuluunbaatar : Yul

Où découvrir Unfamiliar en streaming ?

La première saison de la série Unfamiliar est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 5 février 2025. La plateforme propose aussi Cassandra et Kleo, deux séries Allemandes entre thriller et espionnage. Pour profiter de l'intégralité du catalogue Netflix vous pouvez vous abonner à la plateforme à partir de 7,99 euros par mois.