Les Lionnes : faut-il voir la nouvelle série française de braquage de Netflix ? Notre avis

Une bande de femmes, prêtes à tout pour se sortir de la misère, se lancent dans un braquage dans la série Les Lionnes sur Netflix. On l'a vue, voici notre critique.

Netflix a mis en ligne le jeudi 5 février 2026 sa nouvelle série française explosive : Les Lionnes, nouvelle création d'Olivier Rosemberg et Carine Prévot, et production de Jonathan Cohen. Rebecca Marder, Zoé Marchal, Naidra Ayadi, Pascale Arbillot et Tya Deslauriers incarnent cinq amies, dont quatre vivent dans une cité marseillaise et l'une qui est malheureuse dans sa riche villa, qui décident de braquer des banques pour se sortir de la précarité et donner une nouvelle impulsion à leur vie. Mais la police, le caïd de la cité et le maire anti-délinquance sont à leurs trousses. Ce qui devait n'être qu'un braquage ponctuel sans conséquence va bientôt prendre des proportions démesurées.

Les Lionnes est une série explosive tant par ses intrigues riches en rebondissements que par son esthétique coloré-criard assumé. Malgré ses défauts (dont on reparlera plus bas), impossible de s'ennuyer devant cette fiction. Les personnages sont bruyants, mais attachants, les intrigues s'enchaînent à un rythme effréné, les actrices sont très convaincantes... Le contrat est rempli.

Plus intéressant encore, Les Lionnes propose une réflexion sociale bienvenue : les mères célibataires, Rosalie et Sofia, veulent offrir une vie meilleure à leur famille et sortir de la précarité ; la rêveuse bipolaire au verbe haut, Chloé, espère enfin monter son institut esthétique et vivre ses rêves ; la bourgeoise dépressive Chloé veut se libérer de son mari violent. Comme elles sont des femmes, personne n'imagine qu'elles puissent être les autrices des braquages. Déterminisme social, sexisme, patriarcat, emprise du crime organisée, sororité, misère sont autant de sujets qui sont abordés pour lui donner plus de fond et de substance.

Malheureusement, cette réflexion passe rapidement en toile de fonds, écrasée par les multiples rebondissements et la veine comique assumée de la série. Cette dernière veut faire tout en grand, et c'est là son principal défaut : les plans ne fonctionnent pas comme prévu, des obstacles se présentent sans cesse, les vannes fusent à toute vitesse...Plus embêtant encore, la série repose sur des clichés parfois agaçants (le caïd de la cité trafiquant de drogues n'est pas un personnage très développé et reste très caricatural, tout comme le maire, mari violent sans nuance, vulgarité des habitants de banlieues...). Les Lionnes reste toutefois une série divertissante et efficace qui devrait connaître son petit succès sur Netflix.

Fiche série

Créée par Olivier Rosemberg et Carine Prévot, et produite par Jonathan Cohen, la série Les Lionnes conjugue la désillusion collective au féminin, en mêlant comédie d'action et drame social. Tournée à Marseille, Salon-de-Provence et Paris, cette fiction n'a pas froid aux yeux en mettant en scène cinq copines prêtes à tout pour se sortir chacune de leurs galères "et défendre leur territoire comme des lionnes ".

Le casting met en avant une distribution féminine : Rebecca Marder (L'Etranger, Mon Crime), Zoé Marchal (Nouveaux riches, La poupée), Naidra Ayadi (Polisse, Oussékine), Pascale Arbillot (Les Petits mouchoirs) et Tya Deslauriers (Tropiques criminels), incarnent les cinq amies dont les trajectoires et motivations diffèrent. Elles sont entourées de François Damiens (La Famille Bélier, L'Arnacoeur), Jonathan Cohen (La Flamme) et Jérémie Laheurte (Paris Police 1900), entre autres.

Quelle est l'intrigue de la série Les Lionnes ?

Cinq femmes s'unissent pour sortir de la galère et braquent une banque, déguisées en hommes. Un shot d'adrénaline et 36 280 euros plus tard, ces braqueuses amatrices sont obligées de recommencer. Très vite, les politiques, la police et les voyous se lancent à leurs trousses, bien loin d'imaginer que derrière ce groupe de mercenaires se cachent des femmes ordinaires… Les Lionnes sont nées.

Qui est au casting de la série Les Lionnes ?

Rebecca Marder : Rosalie

Zoé Marchal : Chloé

Naidra Ayadi : Sofia

Pascale Arbillot : Chloé

Tya Deslauriers

François Damiens

Jonathan Cohen

Sami Outalbali

Jérémie Laheurte

Steve Tientcheu

Olivier Rosemberg

Hafid F. Benamar

Brahim Koutari

Lucas Mortier

Où voir la série Les Lionnes en streaming ?

La série Les Lionnes est à regarder en exclusivité sur Netflix dès le 5 février 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).