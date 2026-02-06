Salvador : cette nouvelle série espagnole va secouer les abonnés de Netflix

"Salvador" est une série espagnole créée par Aitor Gabilondo et suit un ambulancier dont la fille est affiliée à un réseau hooligan néonazies. La saison 1 est disponible en streaming sur Netflix depuis le 6 février 2026.

Salvador est une série espagnole créée par Aitor Gabilongo (Véto des villes, Yo, adicto) pour Netflix. Dans ce thriller, un père découvre que sa fille est membre d'un groupuscule néonazi, malgré une éducation aux valeurs opposées. Cette intrigue fait écho à celle de la série Adolescence, où des parents sans histoires découvrent que leur fils a commis un assassinat masculiniste. La radicalisation et ses conséquences sont des thèmes d'actualité, et posent de nombreuses questions sur la responsabilité des auteurs et de ceux qui les appâtent. Cette chronique sociale rejoint de nombreux drames espagnols Netflix, comme Deux Tombes ou encore La cité des ombres. Les huit épisodes de la première saison de Salvador sont disponibles en streaming depuis le 6 février 2026.

Quelle intrigue pour Salvador ?

Salvador est un ambulancier espagnol. Un soir de match de football, il doit intervient sur une rixe entre hooligans. Au milieu des affrontements, il a l'horrible surprise de trouver sa fille, Milena. Il découvre que la jeune femme est membre d'un groupuscule néonazi. Pour Salvador qui a élevé sa fille dans des valeurs d'acceptation et de tolérance, c'est la douche froide. Ce père perdu va alors tout faire pour comprendre ce qui a mené sa fille à choisir cette voie, et la sortir du groupuscule. Mais peut-on sauver quelqu'un contre son gré ?

Quel casting pour Salvador ?

Luis Tosar : Salvador Aguirre

Salvador Aguirre Claudia Salas : Julia

Julia Leonor Watlin : Carla

Carla Patricia Vico : Inspecteur Martin

Inspecteur Martin Fariba Sheikhan : Marjane

Marjane Candela Arestegui : Milena

Milena César Mateo : Nacho

Nacho Alejandro Casaseca : Max

Max Marcos Marini : Isra

Isra Richard Holmes : Mateo

Mateo Lucas Ares : Tibu

Tibu Guillermo Lasheras : Toni

Toni Andrés Gertrúdix : Abogado Dorado

Où visionner Salvador en streaming ?

Les huit épisodes de la première saison de Salvador sont disponibles en streaming sur la plateforme de streaming Netflix depuis le 6 février 2026. Cette série rejoind Adolescence, mais aussi Deux tombes et La cité des ombres au catalogue Netflix. Pour visionner ces titres, vous pouvez vous abonner au service du géant au N rouge dès 7,99 euros par mois.