Chocolat amer : la série mexicaine adaptée d'un roman culte s'achève sur HBO Max

Romance interdite au programme d'HBO Max, avec la deuxième et dernière saison de "Chocolat amer".

Passions amoureuses dévorantes réfrénées par des conventions sociales et familiales, auxquelles on ajoute un soupçon de cuisine : voici la recette de Chocolat amer, série mexicaine d'HBO Max, produite par Salma Hayek Pinault, diffusée depuis le 3 novembre 2024. Adaptée du roman de l'autrice mexicaine Laura Esquivel datant de 1989, cette fiction plonge le public dans le Mexique du début du XXe siècle, alors que Tita et Pedro vivent un amour interdit par leurs familles.

Les six premiers épisodes de Chocolat amer ont connu un important succès à l'international au cours de leur diffusion. Elle a été logiquement renouvelée pour une saison 2, qui adapte la fin du roman et sera donc la dernière de la série. Diffusée à partir du 16 février 2026 en France, cette suite vient créer un triangle amoureux entre Tita, Pedro et le Dr Brown.

Quelle est l'intrigue de Chocolat amer ?

Pendant la révolution mexicaine du début du XXe siècle, Tita de la Garza et Pedro Muzquiz vivent un amour interdit : des coutumes familiales trop ancrées les empêchent de finir ensemble. Tita trouve refuge auprès de la cuisine, et va transformer ceux qui goûtent ses recettes.

Dans la saison 2, Tita trouve espoir auprès du Dr Brown et rêve d'un avenir calme et tendre. Mais le retour de Pedro ravive une passion qui défie les obligations familiales, les traditions et les conventions sociales.

Quels acteurs au casting de Chocolat amer ?

Azul Guaita : Tita de la Garza

Andrés Baida : Pedro Muzquiz

Francisco Angelini : Dr Brown

Irene Azuela : Mama Elena

Ana Valeria Becerril : Rosaura

Andrea Chaparro : Gertrudis

Angeles Cruz : Nacha

Louis David Horné : Juan Alejandrez

Mauricio Garcia Lozano : Don Pedro Muzquiz

Ari Brickman : Don Felipe Muzquiz

Où voir Chocolat amer en streaming ?

Chocolat amer est une série en deux saisons diffusée depuis le 3 novembre 2024. C'est sur HBO Max qu'il faut se rendre pour découvrir tous les épisodes de la série en streaming. Cette plateforme est accessible uniquement grâce à un abonnement. Elle propose trois offres distinctes : l'abonnement avec publicités à partir de 5,99 euros par mois (ou 59,90 euros par an), un abonnement standard à 9,99 euros par mois (ou 99,90 euros par an), et un abonnement premium à 13,99 euros par mois (ou 139,00 euros par an).