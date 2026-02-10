Motorvalley : pourquoi les fans de courses automobiles vont adorer cette série Netflix ?

"Motorvalley"est une mini-série italienne sur le monde ultra compétitif de l'industrie et des courses automobiles italiennes. Les huit épisodes sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 10 février 2026.

Motorvalley est une mini-série italienne crée par Francesca Manieri (Supersex, Ana) et Matteo Rovere (Lidia Poet). Les fans de sports automobiles connaissent d'ailleurs sûrement ce nom puisqu'il s'agit du surnom de la région italienne Émilie-Romagne, connue pour rassembler plusieurs des plus mythiques écuries automobiles au monde. Motorvalley explore l'envers du décors de cette industrie aussi fascinante qu'impitoyable.

Cette série italienne est loin d'être le premier contenu Netflix à parler de courses automobiles. Depuis quelques années, le sujet fascine et rien que sur Netflix on trouve aussi les séries et documentaires à succès : Pilotes de leur destin, La guerre des 24 heures ou encore The gentleman driver.Les huit épisodes de Motorvalley sont disponibles en streaming sur Netflix de puis le 10 février 2026.

Quelle est l'intrigue de Motorvalley ?

Elena Dionisi est l'héritière d'une écurie automobile réputée, mais depuis que son frère en a repris les rennes, elle peine à se faire respecter dans son secteur. Pour regagner sa place, elle va avoir besoin de s'imposer dans une des compétition les plus populaires au monde : Le Gran Turismo. Pour ça, cette passionnée de sport automobile fait appel à deux outsiders de génie : Blu, une jeune pilote droguée à la vitesse, et Arturo un ancien champion retraité à la suite d'un drame. Entre le potentiel de l'une et l'expertise de l'autre, Elena espère bien s'imposer comme patronne d'écurie, dans un milieu aussi grisant qu'impitoyable.

Quel est le casting de Motorvalley ?

Luca Argentero : Arturo Benini

Arturo Benini Giulia Michelini : Elena Dionisi

Elena Dionisi Caterina Forza : Blu Venturi

Blu Venturi Giovanna Mezzogiorno : Arianna

Arianna Andrea Montovoli : Filippo

Filippo Luca Ferrini : Patron Berselli

Patron Berselli Giancarlo Previati : Ettore

Ettore Diego Ribon : Vittorio Benini

Vittorio Benini Stefano Abbati : Bruno Dionisi

Bruno Dionisi Simonetta Solder : Giada Dionisi

Où visionner Motorvalley en streaming ?

Les huit épisodes de la mini-série Motorvalley sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 10 février 2024. Si vous êtes passionnés de courses automobiles, la plateforme propose aussi Pilotes de leur destin, ou encore La guerre des 24 heures. Pour découvrir tous ces titres vous pouvez vous abonner au service de streaming dès 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère avec publicités. D'autres abonnements sans publicités mais plus onéreux sont également proposés par la plateforme de streaming.