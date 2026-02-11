L'appel du chaos : de quoi parle ce nouveau film brésilien de Netflix ?

L'appel du chaos est un film réalisé par Pedro Morelli. Il s'agit de la suite de la série brésilienne à succès 'Frères de crime". Cette suite est diffusée sur Netflix en streaming depuis le 11 février 2026.

L'Appel du chaos est un film brésilien et le spin-off de la série Frères de crime, que les abonnés Netflix ont découvert en 2019. Dans cette série brésilienne, une avocate intègre réalise que le monde qu'elle défend est aussi corrompu que la pègre qu'elle combat. Cette série événement a même eu droit à une deuxième saison en 2022 et se réinvente désormais dans ce film noir qui questionne de nouveau l'ordre établi.

Alors que Netflix a reconfirmé son désir de valoriser le cinéma d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, l'Appel du chaos rejoint un catalogue de titres brésiliens déjà bien rempli avec notamment Rivers of faith ou encore Brotherhood. Le film L'Appel du chaos est accessible sur la plateforme depuis le 11 février.

Quelle est l'intrigue de l'Appel du chaos ?

Elisa, 18 ans, est la fille d'Edson, le fondateur de la fraternité, une organisation criminelle de grande envergure. Pourtant, la jeune femme a été élevée à distance du danger et des affaires de son père. Dans un monde où la loi et la justice ne sont pas toujours du côté que l'on imagine, personne n'est à l'abri et Élisa est enlevée par des policiers corrompus. L'organisation appelle tous les habitants de São Paulo à mettre la ville à feu et à sang pour se rebeller contre ces forces de l'ordre violentes. Au milieu du chaos, Cristina, la tante d'Elisa, avocate et dirigeante de la fraternité, tente de retrouver sa nièce avant qu'il ne soit trop tard.

Quel est le casting de l'Appel du chaos ?

Camilla Damião : Elisa

Elisa David Santos : Borges

Borges Seu Jorge : Edson

Edson Naruna Costa : Cristina

Cristina Hermila Guedes : Darlene

Darlene Lee Taylor : Ivan

Ivan Marcélia Cartaxo : Dona Ângela

Où visionner l'Appel du chaos en streaming ?

Le film l'Appel du chaos est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 11 février 2026. Ce film se présente comme une suite des deux saisons de Frères de crime, sorties respectivement en 2019 et 2022. Netflix propose également d'autres titres brésiliens comme le polar noir social River of faith, mais aussi Brotherhood, un film sans concession sur la violence sociale qui fracture le pays. Pour visionner ces titres, vous pouvez vous abonner à Netflix dès 7,99 euros par mois.