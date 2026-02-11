Love Me love Me : une romance italienne pour fêter la Saint Valentin sur Prime Video

"Love Me Love Me" est un film italien adapté du premier tome de la saga à succès de Stefania S. Ce film tourné en langue anglaise est diffusé en streaming sur Prime Video le 13 février 2026.

C'est la Saint Valentin et pour l'occasion, Prime Video offre à ses abonnés une romance au titre évocateur : Love Me Love Me. Ce film est une adaptation du premier tome éponyme de la saga à succès de l'autrice Stefania S. Cette saga a d'abord conquis la célèbre plateforme d'écriture Wattpad en réunissant plus de 23 millions de lecteurs. Désormais éditée chez un grand éditeur, la prochaine étape était toute trouvée : l'adaptation en long-métrage.

Au programme ? Des drames familiaux, des questions existentielles et un triangle amoureux tendance dilemme cornélien. En bref, tout ce qu'on aime visionner à la Saint-Valentin. Si Netflix assume sa place de leader des romances adaptées d'ouvrages Young Adult (Bridgerton, People we meet in vacations, Ma vie avec les Walter boys), depuis le succès planétaire de l'adaptation de Maxton Hall, Prime Video n'a rien à envier à son concurrent. Le film Love Me Love Me est disponible en streaming sur Prime Video dès le 13 février 2026.

Quelle est l'intrigue de Love Me Love Me ?

Lorsque June perd son frère, son monde s'écroule. Pour se reconstruire, la jeune femme quitte sa famille pour étudier dans une prestigieuse école milanaise. Sur place, elle rencontre rapidement Will. Fiable et attentionné, le jeune homme lui apporte l'équilibre et la tendresse dont June a terriblement besoin. Jusqu'au jour où elle rencontre James, le meilleur ami de Will et son exacte opposé. Impulsif et torturé, James préfère les combats clandestins aux bancs de l'école. Pourtant, June développe rapidement des sentiments ambivalents à son égard. La jeune femme devra alors faire un choix : la tranquillité ou le soufre ?

Quels sont les acteurs au casting de Love Me Love Me ?

Mia Jenkins : June

June Pepe Barroso Silva : James

James Luca Melucci : Will

Will Andrea Guo : Amelia

Amelia Madior Fall : Jackson

Où découvrir Love Me Love Me en streaming ?

Le film Love Me Love Me est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video le 13 février 2026. Pour découvrir ce film, ainsi que d'autres adaptations de romances Young Adult comme Maxton Hall, vous pouvez vous abonner au service de vidéo à la demande du géant Amazon pour 6,99 euros par mois (ou 69,99 euros par an).