Les enfants de plomb : un scandale sanitaire inspiré de faits réels sur Netflix

Portée par une héroïne déterminée à faire la lumière sur une pollution, la série polonaise "Les enfants de plomb" débarque le 11 février 2026 sur Netflix.

Haute-Silésie, région industrielle de la Pologne, dans les années 1970 : un scandale sanitaire éclate. Netflix le porte à l'écran avec cette série polonaise disponible à partir du 11 février sur la plateforme. Traitée sous la forme d'un drame social, elle met en scène une jeune médecin qui met sa carrière et sa vie personnelle en danger pour sauver des enfants victimes d'intoxication au plomb. Produite en Pologne et réalisée par Maciej Pieprzyca, la série déroule six épisodes dans une atmosphère industrielle lourde de tensions politiques, où la responsabilité publique se heurte à des intérêts économiques.

Le casting est emmené par Joanna Kulig (Cold War, Ida) incarne la Dr Jolanta Wadowska-Król, Agata Kulesza (Cold WarI, Ida) joue un rôle clé d'autorité, Kinga Preis (La Chambre des suicidés) est l'infirmière de confiance, tandis qu'autres comédiens polonais comme Michał Żurawski, Marian Dziędziel, Zbigniew Zamachowski et Sebastian Pawlak complètent le casting.

Quelle est l'intrigue de la série Les enfants de plomb ?

Jolanta Wadowska-Krol, une jeune médecin, remarque que les enfants vivant près de la fonderie de Szopienice sont victimes d'un phénomène massif de saturnisme, une maladie causée par la contamination aux métaux lours. Après sa découverte, la protagoniste tente de sauver les petits malades tout en affrontant un appareil étatique communiste oppressif.

Qui est au casting de la série Les enfants de plomb ?

Joanna Kulig : Jolanta Wadowska-Krôl

Agata Kulesza : Professor Berger

Kinga Preis : Wiesia Wilczek

Sebastian Pawlak : Zbyszek Król

Marian Dziedziel : Jerzy Zietek

Michal Żurawski : Hubert Niedziela

Zbigniew Zamachowski : Zdzisław Grudzień

Où voir la série Les enfants de plomb en streaming ?

Pour regarder Les enfants de plomb, il faut se connecter à Netflix à partir du 11 février 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).