King and Conqueror : une fresque historique qui va vous en mettre plein les yeux sur Canal+

La lutte pour le pouvoir, les alliances qui se défont et une bataille légendaire : la série "King & Conqueror" arrive sur Canal+.

Canal++ dévoile King & Conqueror en diffusion simultanée dans plus de 40 pays en Europe et en Afrique, une première pour une série acquise par le groupe. Inspirée de faits historiques, cette production spectaculaire raconte la lutte pour l'accession au trône d'Angleterre après la mort du roi Édouard en 1066, sans héritier désigné. Face à face, Harold de Wessex et Guillaume de Normandie, futur Guillaume le Conquérant, se disputent une couronne qui fera basculer l'histoire européenne dès la fameuse bataille d'Hastings.

Créée par Michael Robert Johnson, scénariste déjà associé à de grandes adaptations comme The Frankenstein Chroniques ou Sherlock Holmes, la mini-série de huit épisodes de 52 minutes disponible ce 12 février 2026 mêle enjeux politiques, ambitions personnelles et jeux de pouvoir dans une reconstitution médiévale.

Le casting réunit des acteurs parmi les plus reconnus du cinéma et de la télévision internationale, emmenés par James Norton (Happy Valley), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister dans Game of Thrones), Emily Beecham (Little Joe), la Française Clémence Poésy (Harry Potter). La distribution est complétée par Juliet Stevenson (Killing Eve), Eddie Marsan (Ray Donovan), Jean-Marc Barr (The Big Blue).

Quelle est l'intrigue de la série King & Conqueror ?

Après la mort du roi Édouard, le royaume d'Angleterre se retrouve sans héritier clair. Deux prétendants au trône émergent : Harold de Wessex, héritier anglo-saxon respecté, et Guillaume de Normandie, duc ambitieux au destin déjà marqué par la conquête. Ce duel politique et militaire se joue autant dans les conseils et les intrigues que sur le champ de bataille. À mesure que alliances et trahisons se dessinent, la série explore les motivations de chacun, la nature du pouvoir et ce que signifie gouverner à une époque où le sang et l'épée décident du sort d'un royaume.

Quels acteurs au casting de la série King & Conqueror ?

James Norton : Harold Godwinson, comte de Wessex

Nikolaj Coster-Waldau : Guillaume le conquérant

Emily Beecham : Edith Swanneck

Clémence Poésy : Matilda

Geoff Bell : Godwin

Clare Holman : Gytha

Ingvar Sigurasson : Fitzosbern

Elliot Cowan : Sweyn

Luther Ford : Tostig

Bo Bragason : Reine Gunhild

Bjarne Henriksen : Earl Siward

Jean-Marc Barr : Roi Henri de France

Oliver Masucci : Baudouin de Flandre

Léo Legrand : Odo

Juliet Stevenson : Lady Emma

Où voir la série King & Conqueror en streaming ?

Vous pouvez visionner la série King & Conqueror en exclusivité sur Canal+ dès le 12 février 2026. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs formules existent : un abonnement payant à 15,99 euros/mois pour Canal+ la chaîne, 19,99 euros par mois pour les chaînes Canal+ et Apple TV et à 29,99 euros pour les chaînes Canal+, Apple TV et le sport.