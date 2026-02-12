De Belfast au paradis : la créatrice de "Derry Girls" revient sur Netflix avec une série à suspense hilarante

"De Belfast au paradis" est une série irlandaise créée par Lisa McGee. Les huit épisodes de la première saison de cette comédie noire sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 12 février 2026.

De Belfast au paradis est une série irlandaise écrite par Lisa McGee, la créatrice de Derry Girls. La scénariste irlandaise nous offre cette fois-ci une comédie sur l'âge adulte, même si la sororité est toujours au cœur de l'intrigue. Au programme ? Des héroïnes du quotidien qui embarquent dans une aventure aussi dangereuse qu'hilarante à travers l'Irlande.

De Belfast au paradis est loin d'être la seule comédie irlandaise diffusée sur Netflix et les abonnés ont notamment pu apprécier bien évidemment Derry Girls, sortie en 2018, qui suit le quotidien d'adolescentes futées et irrévérencieuses dans l'Irlande du Nord des années 1990. De son côté, De Belfast au paradis est disponible en streaming depuis le 12 février 2026.

Quelle intrigue pour De Belfast au paradis ?

Saoirse, Robyn et Dara sont inséparables depuis toujours. La première est scénariste, la seconde est une mère efficace et glamour et la troisième, une aide-soignante timide. Lorsqu'elles apprennent que leur amie ancienne amie d'enfance, Greta, est morte, c'est le choc. Pourtant, les trois amies ne sont pas au bout de leurs surprises : le soir de la veillée funèbre, des événements étranges, et même inquiétants, se multiplient au point que le doute s'installe : qu'est-il arrivé à Greta ? D'ailleurs, est-elle réellement morte ? Pour le découvrir, Saoirse, Robyn et Dara embarquent pour une aventure aussi risquée que rocambolesque.

Quel casting pour De Belfast au paradis ?

Roisin Gallagher : Saoirse

Saoirse Sinéad Keenan : Robyn

Robyn Caoilfhionn Dunne : Dara

Dara Emmett J. Scanlan : Owen

Owen Tom Basden : Seb

Seb Ardal O'Hanlon : Seamus

Seamus Michelle Fairley : Margo

Margo Josh Finan : Jason

Jason Bronagh Gallagher : Booker

Booker Darragh Hand : Liam

Liam Natasha O'Keeffe : Greta

Greta Maria Laird : Robyn jeune

Où visionner De Belfast au paradis en streaming ?

Les huit épisodes de la première saison de la série De Belfast au paradis sont disponibles en streaming depuis le 12 février 2026 sur la plateforme Netflix. Les fans de la scénariste Lisa McGee peuvent également y visionner Derry Girls. Vous pouvez vous abonner à la plateforme du géant au N rouge dès 7,99 euros par mois.