Le Musée de l'innocence : une romance turque adaptée d'un best-seller sur Netflix

Passion interdite et fresque stambouliote : "Le Musée de l'Innocence", adaptation du roman culte d'Orhan Pamuk, arrive sur Netflix.

Inspirée du roman éponyme de Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature en 2006, Le Musée de l'Innocence est une série turque ambitieuse qui transpose à l'écran l'un des récits les plus emblématiques de la littérature contemporaine turque. Le livre est un tel phénomène qu'il a donné naissance à un véritable musée à Istanbul, conçu par l'auteur lui-même, exposant les objets évoqués dans le roman.

Cette fresque sentimentale et sociale, produite par Ay Yapım, se déroule sur neuf épisodes d'environ 60 minutes, retraçant avec minutie les bouleversements d'une ville et d'une époque où les contraintes dictent chaque choix de vie. Réalisée par Zeynep Günay et écrite par Ertan Kurtulan, la série, disponible depuis le 13 février 2026 sur Netflix, déploie une histoire d'amour intense et complexe entre deux jeunes gens issus de mondes différents, dans une Istanbul où traditions et premières fissures de modernité s'entrelacent.

Le rôle central de Kemal est interprété par Selahattin Paşalı, déjà vu dans des séries turques populaires comme Love 101 (Aşk 101) et Another Self. Face à lui, Eylül Lize Kandemir, qui s'est fait remarquer dans plusieurs dramédies télévisées turques, incarne Füsun. Le reste du casting est composé de comédiennes et comédiens chevronnés de la scène turque : Oya Unustası, connue pour Vatanım Sensin (Wounded Love) et Hayat Sırları, Tilbe Saran, actrice emblématique du théâtre et de séries comme Avlu (The Yard), Bülent Emin Yarar, habitué des films et séries dramatiques tels que Masumlar Apartmanı (The Innocents).

Quelle est l'intrigue de la série Le Musée de l'innocence ?

Dans l'Istanbul des années 1970, Kemal, héritier d'une riche famille turque, rencontre Füsun, une lointaine parente issue d'un milieu modeste. Leur liaison socialement impossible s'installe dans un environnement où les conventions régissent les choix personnels. Lorsque leur histoire s'écroule, Kemal sombre dans une obsession silencieuse : il commence à accumuler objets et souvenirs ayant appartenu à Füsun — boucles d'oreilles, barrettes, mégots de cigarettes — transformant sa quête d'amour en une collection dévorante.

Quels acteurs au casting de la série Le Musée de l'innocence ?

Selahattin Paşalı : Kemal

Eylül Kandemir : Füsun

Oya Unustasi : Sibel

Tilbe Saran : Vecihe

Bülent Emin Yarar : Mümtaz

Ercan Kesal : Tarik Bey

Hasan Erdem Yildirim : Çetin Efendi

Zeynep Dinsel : Berrin

Tolga Iskit : Osman

Onur Ünsal : Zaim

Où voir la série Le Musée de l'innocence en streaming ?

Pour regarder Le Musée de l'innocence, il faut se connecter à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).