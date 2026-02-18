La dernière chose qu'il m'a dite : Jennifer Garner rempile pour la saison 2 sur Apple TV

Jennifer Garner est de retour dans de nouveaux épisodes du thriller d'Apple TV face à Nijolaj Coster-Walday et Angourie Rice.

Après avoir été iconique dans Alias, Jennifer Garner a fait un retour remarqué à la télévision en avril 2023. L'actrice américaine tient le premier rôle de La dernière chose qu'il m'a dite, adaptation d'un roman de Laura Dave publié en 2021. Elle y incarne une femme sans histoire qui fait subitement face à la disparition de son mari, et qui se rapproche à cette occasion de sa belle-fille.

La série diffusée sur Apple TV a été renouvelée pour une saison 2, mise en ligne à partir du 20 février 2026. Elle y voit le retour du mari d'Hannah, incarné par Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister dans Game of Thrones). Ces retrouvailles ne seront pas sans peine, puisque chacun va devoir apprendre à refaire famille, alors que le passé les rattrape.

Quelle est l'intrigue de La dernière chose qu'il m'a dite ?

Adaptation du roman du même nom de Laura Dave, La Dernière Chose qu'il m'a dite suit une femme, Anna, qui enquête sur la disparition de son mari. Elle noue alors une relation inattendue avec sa belle-fille adolescente, et va découvrir des secrets inattendus. Dans la saison 2, elle va devoir faire face au retour de son mari, et va devoir trouver comment reformer une famille avant que le passé ne les rattrape.

Quels acteurs au casting de La dernière chose qu'il m'a dite ?

Jennifer Garner : Hannah Hall

Angourie Rice : Bailey Michaels

Aisha Tyler : Jules Nichols

Augusto Aguilera : Grady Bradford

Nikolaj Coster-Waldau : Owen Michaels

Où voir La dernière chose qu'il m'a dite en streaming ?

La dernière chose qu'il m'a dite est une série thriller en deux saisons diffusée depuis le 14 avril 2023 sur Apple TV. La saison 2 est à voir à partir du 20 février 2026. Il faut donc un abonnement à la plateforme de streaming de la firme à la pomme pour pouvoir découvrir tous les épisodes. Pour rappel, la souscription coûte 9,99 euros par mois, avec sept jours gratuits. Les programmes d'Apple TV sont également disponibles sur certaines des offres Canal+.