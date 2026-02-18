The Swedish Connection : un film suédois inspiré d'une histoire vraie méconnue sur Netflix

Netflix met en ligne son nouveau film suédois, "The Swedish Connection", ce jeudi 19 février 2026. Il est inspiré d'une histoire vraie méconnue en France.

Les productions scandinaves, à l'instar de Young Royals, Le dôme de verre ou Quicksand, sont populaires sur Netflix (particulièrement les fictions suédoises). La plateforme de streaming dévoile le 19 février 2026 un drame historique suédois, inspiré d'une histoire vraie méconnue en France : The Swedish Connexion. Le film s'interroge au combat de Gösta Engzell, diplomate suédois qui a sauvé des milliers de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans les années 1930 et au début des années 1940, le gouvernement suédois ne se positionnait pas pour aider les Juifs à fuir l'Allemagne nazie. Jusqu'en 1942, Gösta Engzell se range du côté de la politique de son pays. Jusqu'à ce qu'il rencontre Gillel Storch, un réfugié letton qui l'informe de la dégradation des conditions de vie des Juifs dans les territoires allemands. Engzell commence alors à influencer le gouvernement suédois en faveur des Juifs et lance des actions pour les sauver, en Norvège, au Danemark et à Budapest notamment. On estime que grâce à son action, entre 30 000 et 40 000 personnes ont été sauvées.

Quelle est l'intrigue de The Swedish Connection ?

Gösta Engzell, un bureaucrate suédois sous-estimé du ministère des affaires étrangères, devient un héros de guerre lorsqu'il sauve des milliers de personnes durant la Seconde Guerre mondiale.

Quels acteurs au casting de The Swedish Connection ?

Où voir The Swedish Connection en streaming ?

The Swedish Connection est une production originale de Netflix, mise en ligne exclusivement sur la plateforme de streaming à partir du 19 février 2026.